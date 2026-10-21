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中職／味全龍拚今晚封王打線出爐！ 葉總：牛棚排了一個滿強的人

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
葉君璋暗示牛棚有強投待命，蔣銲可能備而不用。。記者葉信菉／攝影 葉信菉
葉君璋暗示牛棚有強投待命，蔣銲可能備而不用。。記者葉信菉／攝影 葉信菉

味全龍隊在今年總冠軍賽取得3勝0敗的聽牌優勢，最快今晚就能在台北大巨蛋拋下紅色彩帶，推出本土投手黃暐傑先發，對決中信兄弟鄭浩均。而力求今天就封王，總教練葉君璋笑說：「今天好像排了一個人在後面，滿強的。」

龍隊今晚力拚4連勝橫掃中信兄弟封王，打線僅做些微調動，捕手由首戰蹲捕的林辰勳上陣，葉君璋說：「黃暐傑先發都是他在配，就以就讓他繼續。」另外朱育賢、陳子豪棒次對調，由朱育賢擔任第5棒、陳子豪打第6棒。

龍隊台灣大賽G4打線僅做些微調動，捕手由首戰蹲捕的林辰勳上陣。 味全龍提供
龍隊台灣大賽G4打線僅做些微調動，捕手由首戰蹲捕的林辰勳上陣。 味全龍提供

選擇排黃暐傑擔任G4先發，葉君璋指出，這是早就安排好的輪值，「他之前開刀嘛，他有大概兩年的時間其實都在調整，那現在調整到他應該有的水準，就是很有水準。」

而除了有洋投伍鐸在牛棚待命，葉君璋透露，「今天好像排了一個人在後面，滿強的。」答案是首戰先發投手蔣銲？葉總說：「你們等一下就知道。」他也笑說，自己問了投手教練納瓦洛「確定嗎？」投手教練給了肯定的答案。

然而葉君璋指出，把蔣銲放在出賽名單的用意，應該就只是備用，「如果有下一場，一定也是蔣銲要投，我覺得應該只是留一點空間給蔣銲，但是我不覺得他會投。」

味全龍隊G4先發打線

第一棒 李凱威 二壘

第二棒 郭天信 中外野

第三棒 張政禹 游擊

第四棒 劉基鴻 三壘

第五棒 朱育賢 一壘

第六棒 陳子豪 左外野

第七棒 劉俊緯 指定打擊

第八棒 林辰勳 捕手

第九棒 曾聖安 右外野

先發投手 黃暐傑

味全龍 中職 黃暐傑 鄭浩均 葉君璋

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