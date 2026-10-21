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中職／味全龍拚今晚封王打線出爐！ 葉總：牛棚排了一個滿強的人
味全龍隊在今年總冠軍賽取得3勝0敗的聽牌優勢，最快今晚就能在台北大巨蛋拋下紅色彩帶，推出本土投手黃暐傑先發，對決中信兄弟鄭浩均。而力求今天就封王，總教練葉君璋笑說：「今天好像排了一個人在後面，滿強的。」
龍隊今晚力拚4連勝橫掃中信兄弟封王，打線僅做些微調動，捕手由首戰蹲捕的林辰勳上陣，葉君璋說：「黃暐傑先發都是他在配，就以就讓他繼續。」另外朱育賢、陳子豪棒次對調，由朱育賢擔任第5棒、陳子豪打第6棒。
選擇排黃暐傑擔任G4先發，葉君璋指出，這是早就安排好的輪值，「他之前開刀嘛，他有大概兩年的時間其實都在調整，那現在調整到他應該有的水準，就是很有水準。」
而除了有洋投伍鐸在牛棚待命，葉君璋透露，「今天好像排了一個人在後面，滿強的。」答案是首戰先發投手蔣銲？葉總說：「你們等一下就知道。」他也笑說，自己問了投手教練納瓦洛「確定嗎？」投手教練給了肯定的答案。
然而葉君璋指出，把蔣銲放在出賽名單的用意，應該就只是備用，「如果有下一場，一定也是蔣銲要投，我覺得應該只是留一點空間給蔣銲，但是我不覺得他會投。」
味全龍隊G4先發打線
第一棒 李凱威 二壘
第二棒 郭天信 中外野
第三棒 張政禹 游擊
第四棒 劉基鴻 三壘
第五棒 朱育賢 一壘
第六棒 陳子豪 左外野
第七棒 劉俊緯 指定打擊
第八棒 林辰勳 捕手
第九棒 曾聖安 右外野
先發投手 黃暐傑
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