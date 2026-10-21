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中職／兄弟3連敗又爆「應援法披」贈品爭議 球迷氣炸：乾脆發紅色彩帶慶祝

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟原訂今日發放的「應援法披」，因作業疏失無法如期送達，球團臨時改發「400元」商品折價券，引起眾多象迷不滿，讓貼文慘遭上千則留言開轟。。記者季相儒／攝影
中信兄弟原訂今日發放的「應援法披」，因作業疏失無法如期送達，球團臨時改發「400元」商品折價券，引起眾多象迷不滿，讓貼文慘遭上千則留言開轟。。記者季相儒／攝影

中信兄弟原訂今日在台灣大賽第4戰，發放限定贈品「應援法披－是我兄弟款」，然而因廠商作業疏失無法如期送達，球團聲明臨時改發「400元」商品折價券，讓原本就陷入0勝3敗，心情低落的象迷更加火大，貼文也慘遭上千則留言開轟，讓球團擔心如同「大巨蛋冷氣」的打線同時，場外如何重新取得球迷信任，也成為一大考驗。

根據球團原先規劃，凡購買台北大巨蛋10月20、21日主場，內野B1、105至121區門票的球迷，均可獲得限定「應援法披」，第3戰為「不離不棄款」，第4戰則是「是我兄弟款」，該區門票落在1000至2000元票價範圍，。不過，球團昨日晚間突然宣布，第4戰法披因廠商作業嚴重疏失，無法如期發放，改以每人一張400元商品現金折價券作為補償，有效期限至2027年12月31日。

消息一出，大批球迷湧入社群留言開轟，尤其對於球團以折價券取代原訂贈品的做法相當不滿，「花2000你施捨400？你這比賽內容有1600嗎？」、「寧願補發也不要折價券，400元買得到那個法披嗎？」更有人質疑，「這補償還要我買你家商品才能用喔？」，認為球團不但沒補發原本承諾的限定商品，反而讓球迷必須再次消費才能使用補償。

更有球迷把矛頭指向場上戰績，嘲諷「出包次數：1，總冠軍得分：1」、「這波操作跟我們上半季的戰績一樣爛」，還有人直言「場上E，廠商也E」，讓球隊從場內到場外都難逃批評。甚至有球迷乾脆放棄法披，狠酸，「沒事，不然改發紅色彩帶，跟對面一起慶祝吧」、「送紅色彩帶好了，明天幫味全一起拋」。

不過，隨著球迷怒火持續延燒，中信兄弟今日再度發布公告，改口承諾將補發原訂贈品。球團表示，經過一夜與廠商緊急協調，雖然仍無法確保所有法披能在近期交付，但已要求廠商儘速補齊完整數量，未能在今日領到贈品的球迷，日後可憑400元商品折價券，前往指定門市兌換原訂法披，實際補領時間及方式將另行公告。值得一提的是，原本的400元折價券仍可正常使用，不會因補領贈品而失效，等於球迷除了能拿回法披，還能額外獲得400元補償，球團也再次為此次風波致歉。

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