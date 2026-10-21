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中職／兄弟台灣大賽得點圈超級慘 恐創2項不名譽紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟隊。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊。記者季相儒／攝影

昨天中信兄弟隊在台灣大賽G3遭味全龍隊以6：0完封，兄弟打線全場只有1安打，系列賽3戰得點圈11支0，只有1分打點，恐一口氣破2項不名譽紀錄。

台灣大賽前3戰龍隊得點圈有人情況下累積18打席，12打數4安打，有4次四死球、2支高飛犧牲打，進帳12打點，打擊率高達0.333、上壘率0.444。反觀兄弟得點圈有人11支0，只有G2靠張仁瑋內野滾地球進帳1打點。

2010年台灣大賽興農牛隊得點圈20支1，打擊率0.050，但有4打點。1990年三商虎隊、2022年樂天桃猿隊都只有3打點。如果兄弟打線再不振作，可能一口氣刷新得點圈最低打擊率及最少打點兩大不名譽紀錄。

值得一提的是，去年台灣大賽兄弟得點圈36打數3安打，打擊率只有0.083，最近2年台灣大賽兄弟得點圈47打數3安打，打擊率僅0.064。

中信兄弟 味全龍 台灣大賽 中職

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