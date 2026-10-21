日職／徐若熙日本大賽改後援最多投2局：一如往常全力以赴

效力於軟銀隊的旅日投手徐若熙，生涯首次參與日職季後賽，但高潮系列賽（Climax Series）決勝輪3場比賽都未登板亮相，如今軟銀準備與橫濱隊爭取「日本一」，徐若熙將繼續擔任後援角色，提升球隊牛棚戰力。

徐若熙旅日第一個球季，季中歷經腰傷開刀，季末回歸後以後援身分出賽2場，CS決勝輪也都被列入軟銀隊的登錄名單中，然而軟銀3連勝擊敗火腿隊，以5勝0敗之姿挺進日本大賽，徐若熙未獲登板機會。

根據日本記者田尻耕太郎報導，軟銀總教練小久保裕紀原本規劃徐若熙是能投超過1局的中繼角色，「他接受腰部手術後，直到重返一軍之前，都沒有投過長局數，我們沒有讓他按照第二先發的方式做準備，因此不能勉強他，我們預想他最多就是投2局。」

軟銀隊CS決勝輪首戰先發洋投莫尼洛（Livan Moinelo）僅投2.2局失3分退場，但軟銀沒打算推徐若熙接替，田尻耕太郎指出，小久保似乎原本打算在比賽進入延長賽時才派他上場，然而軟銀最終逆轉勝出；之後兩場比賽，先發都能至少投滿5局，之後交由主力牛棚接手。

對於季後賽調整為後援角色，徐若熙透露，自己在高中時期幾乎都是以後援身分出賽，進入職棒則以先發為主，因此仍需要適應後援投手的調整方式等，但已經慢慢能掌握，「雖然不是每天都有登板機會，但我必須每天都維持最佳狀態，確保自己上場時能夠處於最好的狀態。」

他也提到，儘管自己高中時期曾有連續2天、甚至連續3天登板的經驗，但職棒是不同層級，不能直接拿過去的經驗來比較。

軟銀投手教練倉野信次表示，像徐若熙這樣能夠投多局數的投手加入牛棚後，投手陣容的深度確實增加了。「這是短期決戰才會採取的調度方式，如果是漫長的例行賽，我還是希望他能以先發投手的身分努力。」

徐若熙曾在2023年參與中職總冠軍賽，帶領味全龍隊奪冠、獲選系列賽MVP，如今迎接日本大賽，他提到：「不需要因為是短期比賽就特別做什麼準備，只要一如往常全力以赴、努力爭勝就好，無論在台灣還是日本都一樣；我發現軟銀其他球員也是抱持相同想法，無論例行賽還是高潮系列賽，整支球隊的氣氛都沒有改變，這也是強大的原因之一。」