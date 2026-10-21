日職／徐若熙繼續牛棚待命最多投2局 軟銀投教：短期賽調度方式

軟銀鷹隊在高潮系列賽對日本火腿隊，連拿3勝挺進日本大賽。台灣投手徐若熙3場比賽中都以後援投手身分登錄一軍出賽名單，但沒獲得任何登板機會。日本記者田尻耕太郎預測，如果徐若熙有機會在日本大賽登板，最有可能是系列賽首戰。

報導指出，徐若熙原本就是先發投手，當先發投手提前退場時應該能勝任第二先發工作，不過這次高潮系列賽，軟銀總教練小久保裕紀沒這樣打算，他解釋，「他（徐若熙）接受腰部手術後，重返一軍為止，都沒投太長的局數。我們也沒有讓他當第二先發的準備，所以不能勉強他，我們預計最多讓他投2局。」

徐若熙今年迎來日職生涯第1個賽季，例行賽出賽8場，防禦率4.81。田尻耕太郎認為，雖然徐若熙帳面數據不亮眼，但受傷前6場先發就有4場優質先發，已證明自己的投球能力足以在日職立足。

日本大賽預計10月24日開打，軟銀將持續朝日本一目標邁進，徐若熙將延續高潮系列賽的定位，以後援投手身分待命，等待登板機會。

軟銀一軍投手首席教練倉野信次也對徐若熙抱持高度期待，「像徐若熙這樣能負擔多局數的投手加入牛棚，毫無疑問讓我們投手戰力更深厚。」

不過倉野也強調，這樣的安排主要是因應短期賽需求，「這是短期系列賽才會採取的調度方式。如果是漫長的例行賽，我們當然還是希望徐若熙能以先發投手身分好好發揮。」