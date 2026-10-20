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中職／沒想過3勝0敗「聽牌」 葉總：兄弟是滿難纏的球隊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。記者季相儒／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者季相儒／攝影

味全龍隊在台灣大賽暢行無阻，今天再以6：0完封中信兄弟隊，已經取得3勝0敗絕對優勢，總教練葉君璋也坦言出乎意料，「沒有想過，真的是沒有想過，兄弟一整年下來是滿難纏的球隊，整場比賽給對手的壓力是滿大的，有辦法3比0，我覺得出乎我意料之外。」

面對兄弟洋投羅戈，龍隊打線在前6局遭到封鎖，李凱威將他的全場第1球敲出安打，該局攻勢止步在張政禹的雙殺打，接下來沒有龍將能再從他手中敲出安打。

談到對戰龍隊頗有一套的羅戈是否有對策，葉君璋表示，其實是有擬定策略，但以他今天的狀況，即使執行還是很難突破，但也自我檢討，「第一局那個點，我這邊的反應有慢了點，如果凱威敲安後，我有一些指示的話，可能第一局就會有機會。」

至於張政禹第七局關鍵的內野安打，葉君璋誇讚：「其實他一整年的比賽想法都做得很好、也非常成熟，他在那個點真的就是做到了想做的，感覺有機會閃過去，甚至馬上轉頭說可以挑戰，我覺得他真的是成熟了。」

葉總坦言，例行賽最後6、7場，球隊打擊狀況其實滿好，總冠軍賽團隊打擊表現並未達到預期，「可能雙方投手真的非常強，所以沒有很容易突破，在這部分沒有達到預期，但他們就是會比賽，在球隊需要得分時可以得分。」

兄弟 中職 張政禹

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