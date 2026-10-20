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中職／G4旅美土投對決！黃暐傑vs.鄭浩均 同步解鎖台灣大賽初先發

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台灣大賽G4味全龍黃暐傑與中信兄弟鄭浩均本土對決。 味全龍、中信兄弟提供
台灣大賽G4味全龍黃暐傑與中信兄弟鄭浩均本土對決。 味全龍、中信兄弟提供

中華職棒總冠軍賽第四戰先發投手亮牌，上演今年首場土投交鋒，中信兄弟隊鄭浩均、味全龍隊黃暐傑都具備旅美資歷，如今都將迎接生涯首場台灣大賽先發。

鄭浩均原本該在去年就解鎖台灣大賽初先發，原訂扛起第4戰，但碰到連日雨勢影響，經由兩隊協商同意後直接延期4天再戰，鄭浩均的先發任務也沒了，兄弟5戰全數都由洋投登板，鄭浩均只有後援1場，初次台灣大賽先發，就是0勝3敗的絕境。

黃暐傑曾於大聯盟出賽4場，去年在選秀會上由龍隊首輪挑選，今年僅在一軍出賽10場（3場先發），取得1勝1敗、防禦率3.47。

黃暐傑透露，過去在短期1A球隊曾打過冠軍賽，但自己還沒上場，系列賽就結束，這是自己第一次參與總冠軍賽。至於氣氛，他笑說，前兩場在外面的時間比較少，「因為我在裡面時，感覺比較會得分。」

龍隊在等待季後挑戰賽對手誕生的空窗期，安排3場練習賽，黃暐傑出賽2場，他坦言狀態並不是太理想，「太刻意想著是總冠軍賽，要多拿出什麼，反而做不出來。」他也因此有其他體悟，「不用因為總冠軍特別要做什麼，像季賽一顆一顆慢慢丟就好。」

黃暐傑說，今年在二軍遇到很多狀況，連續安打、連續保送、連續壞球，甚至被打爆都遇過了，反而讓他放寬心，「上一軍投起來覺得沒有想像那麼糟，沒有一定要把對手怎樣，投起來就比較舒服一點。」

黃暐傑 鄭浩均 中職

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