快訊

頸部刺傷失血死…台灣女遊客陳屍河口湖飯店 與兇嫌「各自報名旅行團」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／平野直言「龍隊也沒多少是靠打擊得分」 喊話啟動4連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊在台灣大賽3場打完只拿1分，已經處於0勝3敗絕境，對於檢討比賽細節，總教練平野惠一直言：「現在不是去討論這些的時候。」喊話從明天開始4連勝，「中信兄弟會打出怎樣的棒球，請大家繼續期待。」

兄弟今天再被味全龍隊修理到體無完膚，以0：6輸球，打線全場只有1支安打，狀況涼得徹底。

平野指出，「雙方打線面對先發投手都是1安打，不管哪邊來看都是一場投手戰，大家說打擊不好，但對方也是在我們換上中繼投手、兩出局後才出現安打、保送、一壘滾地球掉分，說是打擊不好，對方也沒有多少是靠打擊，重點是哪隊的守備更堅強。」他強調：「在這種拉鋸戰，哪隊先得分真的是非常重要，以結果來說非常令人不甘心。」

平野坦言，呂彥青登板出現四壞、觸身球保送，讓對手平白上壘，這是必須反省的地方，而張政禹的內野安打，「感覺像我們守備實力被測試了。」他不諱言，「打出去瞬間是軟弱滾地球，大家想的都是可以取得出局數。」

比起檢討第三戰比賽細節，平野直言：「現在的狀況不是去討論這些的時候，明天是我們不能輸的比賽，所以我才會說要趕快轉換心情去面對比賽，明天開始四連勝。」

他向球迷喊話，「中信兄弟會打出怎樣的棒球，請大家繼續期待，希望可以讓大家看得開心，我們全隊都是這樣想，我們直到最後都不會放棄，我們今年就是這樣打過來的。」

中職 中信 中信兄弟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／兄弟3場只拿1分涼到破紀錄 龍隊3連勝「聽牌」隊史第6冠

中職／關鍵內野安打有練閃身步 張政禹打出全隊有賞：每個人都在叫格

中職／超罕見！呂彥青季後賽投14場首度0.0局 4打席都沒解決

中職／賽後解析「頂級投手論」 平野惠一眼中有兩種類型

相關新聞

中職／兄弟3場只拿1分涼到破紀錄 龍隊3連勝「聽牌」隊史第6冠

中信兄弟隊陷入絕對逆境，今天再以0：6不敵味全龍隊，已在台灣大賽站在0勝3敗懸崖邊，龍隊最快明天就將在台北大巨蛋拋下紅色彩帶。兄弟3戰打完合計只拿1分，打破前3戰最低得分紀錄，而系列賽最少得分紀錄來自2010年興農牛隊4分，兄弟岌岌可危。

中職／G4旅美土投對決！黃暐傑vs.鄭浩均 同步解鎖台灣大賽初先發

中華職棒總冠軍賽第四戰先發投手亮牌，上演今年首場土投交鋒，中信兄弟隊鄭浩均、味全龍隊黃暐傑都具備旅美資歷，如今都將迎接生涯首場台灣大賽先發。

中職／平野直言「龍隊也沒多少是靠打擊得分」 喊話啟動4連勝

中信兄弟隊在台灣大賽3場打完只拿1分，已經處於0勝3敗絕境，對於檢討比賽細節，總教練平野惠一直言：「現在不是去討論這些的時候。」喊話從明天開始4連勝，「中信兄弟會打出怎樣的棒球，請大家繼續期待。」

中職／超罕見！呂彥青季後賽投14場首度0.0局 4打席都沒解決

情勢大不利的中信兄弟隊，今天在總冠軍賽第三戰又遭遇苦戰，罕見的是連最可靠的呂彥青登板都演出0.0局投球，面對4打席都沒解決，兄弟該局最終丟掉4分，陷入0：4落後。

中職／龍隊打線微調！手握2勝沒什麼 葉總：沒4勝都沒有用

味全龍隊在總冠軍賽先握有2勝0敗優勢，總教練葉君璋絲毫不敢大意，認為自家只是守住主場，不會因此覺得封王機會很大，「沒4勝之前，幾勝都沒有用。」

中職／32869人進場！龍象爭霸首場兄弟主場 未破去年G3紀錄

中華職棒總冠軍賽今年全程決戰台北大巨蛋，第三戰首度由中信兄弟隊作東，吸引3萬2869人進場，並未突破去年第三戰紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。