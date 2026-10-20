中職／平野直言「龍隊也沒多少是靠打擊得分」 喊話啟動4連勝

中信兄弟隊在台灣大賽3場打完只拿1分，已經處於0勝3敗絕境，對於檢討比賽細節，總教練平野惠一直言：「現在不是去討論這些的時候。」喊話從明天開始4連勝，「中信兄弟會打出怎樣的棒球，請大家繼續期待。」

兄弟今天再被味全龍隊修理到體無完膚，以0：6輸球，打線全場只有1支安打，狀況涼得徹底。

平野指出，「雙方打線面對先發投手都是1安打，不管哪邊來看都是一場投手戰，大家說打擊不好，但對方也是在我們換上中繼投手、兩出局後才出現安打、保送、一壘滾地球掉分，說是打擊不好，對方也沒有多少是靠打擊，重點是哪隊的守備更堅強。」他強調：「在這種拉鋸戰，哪隊先得分真的是非常重要，以結果來說非常令人不甘心。」

平野坦言，呂彥青登板出現四壞、觸身球保送，讓對手平白上壘，這是必須反省的地方，而張政禹的內野安打，「感覺像我們守備實力被測試了。」他不諱言，「打出去瞬間是軟弱滾地球，大家想的都是可以取得出局數。」

比起檢討第三戰比賽細節，平野直言：「現在的狀況不是去討論這些的時候，明天是我們不能輸的比賽，所以我才會說要趕快轉換心情去面對比賽，明天開始四連勝。」

他向球迷喊話，「中信兄弟會打出怎樣的棒球，請大家繼續期待，希望可以讓大家看得開心，我們全隊都是這樣想，我們直到最後都不會放棄，我們今年就是這樣打過來的。」