中職／李凱威自信秀神準選球+機智跑壘 不忘誇曾聖安小小年紀不簡單

前六局以0：0僵持，中信兄弟隊一啟動牛棚，隨即成為戰線分水嶺，李凱威發揮最自信的選球功力，滿壘從2好0壞選到保送，為味全龍隊攻下第1分入袋，味全龍隊6：0贏球賽後，李凱威還原該打席，「可能自己也很專注在對決上，球看得特別清楚。」

先啟動換投的兄弟，第七局推出江忠城，兩出局後被劉俊緯、蔣少宏連兩棒敲安，換上呂彥青負責拆彈，保送曾聖安形成滿壘。下一棒李凱威的打席上演精彩選球，儘管先處於2好0壞落後，接下來選掉的3顆壞球都極具引誘性，K-Zone顯示確實落在好球帶外緣，第4球面對壞球再成功收住球棒，擠回龍隊第1分。

李凱威先是指出，曾聖安的打席非常關鍵，「換左投後第一個上去，他這樣的年紀、面對這樣的氛圍，可以冷靜選球，真的滿不容易。」輪到自己上場時，他提醒自己冷靜、不要猶豫，「可能自己也很專注在對決上，球看得特別清楚。」他坦言，呂彥青投得不差，滿接近好球帶，「但我相信自己的選球，設定好自己要打的。」

龍隊該局另一搶分關鍵是張政禹擊出的一壘方向滾地球，原先被判出局，經過挑戰後改判內野安打，至少跑回1分，但第2位跑者李凱威也已繞過三壘，最終判定為兩分打點內野安打。

李凱威指出，因為有看到一壘手是用撲的，起身後要轉身投球也不好處理，所以自己就直接跑了，並非來自三壘指導教練的指示，「看他的動作，就直接跑了。」