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中職／關鍵內野安打有練閃身步 張政禹打出全隊有賞：每個人都在叫格

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
張政禹閃身步跑出內野安打。記者季相儒／攝影
張政禹閃身步跑出內野安打。記者季相儒／攝影

味全龍隊在總冠軍賽第三戰擊潰中信兄弟隊，張政禹雙安貢獻4分打點，第七局先是閃出一支罕見的兩分打點內野安打，第九局的安打擴大為6：0領先，讓全隊都叫他「格」，他爆料：「主要是打5分，全隊都有獎金，不好意思，讓球隊花錢了。」

龍隊今天以6：0擊敗兄弟，取得3連勝聽牌，張政禹成為關鍵打者，第七局打向一壘方向的滾地球，原先被判出局，經過重播輔助判決後認定成功閃過一壘手陳俊秀觸殺，這支內野安打再讓龍隊攻下2分。

隨著兄弟陷入巨大的0：4落後，八局下攻勢結束，已見部分兄弟球迷提前撤退，而龍隊在九局上讓劇情更加血腥，張政禹安打再攻下2分，單場4分打點入袋。

談到第七局的內野安打，張政禹一開口先開玩笑：「平常有在練閃身步」，他表示，這球並沒有掌握很好，打出去就是全力跑，知道俊秀學長有可能碰到自己，自己因此用撲的，「也要謝謝前面隊友，賣肉的賣肉、選球的選球。」

至於第九局擴大優勢的安打，張政禹爆料，「最主要是5分，全隊都有獎金，不好意思讓球隊花錢了。」他透露，這是例行賽就有的獎金條件，季後賽一定會更好，「打出去後，剛剛每個人都在叫格。」

龍隊在這波系列賽首度客場出賽，龍迷進駐外野，被問到與前兩場外野象迷聲量相比，張政禹說得老實，「說實在，還是差一點，他們是把兩邊都包起來，我們只有一邊。」聽聞此役自己的安打打到象迷提前提場，張政禹說：「還沒比到最後，不要提早離席，既然都花錢進來了，那就看完吧！我們至少把比賽打得精彩，不知道象迷怎麼想，但我們把好的狀態呈現給他們看，不一定要哪隊輸贏，我相信每隊都盡力了，他們也是100%。」

張政禹 中職 陳俊秀

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