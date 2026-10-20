快訊

頸部刺傷失血死…台灣女遊客陳屍河口湖飯店 與兇嫌「各自報名旅行團」

聽新聞
0:00 / 0:00

圖輯／中職 味全龍6：0完封兄弟 台灣大賽3連勝聽牌距冠軍一步之遙

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
中信兄弟在台灣大賽陷入無退路的局面。記者季相儒／攝影
中信兄弟在台灣大賽陷入無退路的局面。記者季相儒／攝影

台灣大賽今晚上演第三戰，前兩場取得2勝優勢的味全龍隊今天派出鋼龍對決中信兄弟的羅戈。中信兄弟先發投手羅戈主投6局無失分，味全龍隊先發投手鋼龍則投7局無失分並奪下勝投。

7局上中信兄弟換上江忠城接替羅戈投球，江忠城解決2名打者後，遭到劉俊緯、蔣少宏連續敲出安打，兄弟換上呂彥青先保送曾聖安形成滿壘，面對李凱威再度投出四壞保送，讓龍隊擠回1分，接著又對郭天信投出觸身球，再送回1分。

隨後張政禹擊出一壘方向滾地球，經重播輔助判決後改判安全上壘，形成內野安打，再替味全龍隊添得2分，單局攻下4分，以4：0取得領先。9局上味全龍隊再靠張政禹安打追加2分，張政禹單場貢獻4分打點。

終場味全龍隊以6：0擊敗中信兄弟，在台灣大賽取得3：0絕對領先，距離總冠軍僅一步之遙，中信兄弟則陷入無退路的局面。

9局上味全龍隊再靠張政禹安打追加2分，張政禹單場貢獻4分打點。記者季相儒／攝影
9局上味全龍隊再靠張政禹安打追加2分，張政禹單場貢獻4分打點。記者季相儒／攝影

7局上味全龍隊張政禹擊出一壘方向滾地球，經重播輔助判決後改判安全上壘，形成內野安打，再替味全龍隊添得2分。記者季相儒／攝影
7局上味全龍隊張政禹擊出一壘方向滾地球，經重播輔助判決後改判安全上壘，形成內野安打，再替味全龍隊添得2分。記者季相儒／攝影

7局上中信兄弟換上江忠城接替羅戈投球，江忠城解決2名打者後，遭到劉俊緯、蔣少宏連續敲出安打，兄弟換上呂彥青（中）先保送曾聖安形成滿壘，面對李凱威再度投出四壞保送，讓龍隊擠回1分，接著又對郭天信投出觸身球，再送回1分。記者季相儒／攝影
7局上中信兄弟換上江忠城接替羅戈投球，江忠城解決2名打者後，遭到劉俊緯、蔣少宏連續敲出安打，兄弟換上呂彥青（中）先保送曾聖安形成滿壘，面對李凱威再度投出四壞保送，讓龍隊擠回1分，接著又對郭天信投出觸身球，再送回1分。記者季相儒／攝影

7局上中信兄弟換上呂彥青先保送曾聖安形成滿壘，面對李凱威再度投出四壞保送，呂彥青露出失望神情。記者季相儒／攝影
7局上中信兄弟換上呂彥青先保送曾聖安形成滿壘，面對李凱威再度投出四壞保送，呂彥青露出失望神情。記者季相儒／攝影

7局上中信兄弟呂彥青對郭天信（圖）投出觸身球，再送回1分，郭天信被觸身球擊中後右手握拳露出開心的表情。記者季相儒／攝影
7局上中信兄弟呂彥青對郭天信（圖）投出觸身球，再送回1分，郭天信被觸身球擊中後右手握拳露出開心的表情。記者季相儒／攝影

終場味全龍隊以6：0擊敗中信兄弟，在台灣大賽取得3：0絕對領先，距離總冠軍僅一步之遙。記者季相儒／攝影
終場味全龍隊以6：0擊敗中信兄弟，在台灣大賽取得3：0絕對領先，距離總冠軍僅一步之遙。記者季相儒／攝影

味全龍 兄弟 台灣大賽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／兄弟3場只拿1分涼到破紀錄 龍隊3連勝「聽牌」隊史第6冠

中職／超罕見！呂彥青季後賽投14場首度0.0局 4打席都沒解決

圖輯／中職總冠軍G3 羅戈對決鋼龍 5局0:0平手

中職／怎麼又一樣？兄弟連兩年爭冠前2戰合計1分 龍隊主場先搶2連勝

相關新聞

中職／兄弟3場只拿1分涼到破紀錄 龍隊3連勝「聽牌」隊史第6冠

中信兄弟隊陷入絕對逆境，今天再以0：6不敵味全龍隊，已在台灣大賽站在0勝3敗懸崖邊，龍隊最快明天就將在台北大巨蛋拋下紅色彩帶。兄弟3戰打完合計只拿1分，打破前3戰最低得分紀錄，而系列賽最少得分紀錄來自2010年興農牛隊4分，兄弟岌岌可危。

中職／G4旅美土投對決！黃暐傑vs.鄭浩均 同步解鎖台灣大賽初先發

中華職棒總冠軍賽第四戰先發投手亮牌，上演今年首場土投交鋒，中信兄弟隊鄭浩均、味全龍隊黃暐傑都具備旅美資歷，如今都將迎接生涯首場台灣大賽先發。

中職／平野直言「龍隊也沒多少是靠打擊得分」 喊話啟動4連勝

中信兄弟隊在台灣大賽3場打完只拿1分，已經處於0勝3敗絕境，對於檢討比賽細節，總教練平野惠一直言：「現在不是去討論這些的時候。」喊話從明天開始4連勝，「中信兄弟會打出怎樣的棒球，請大家繼續期待。」

中職／超罕見！呂彥青季後賽投14場首度0.0局 4打席都沒解決

情勢大不利的中信兄弟隊，今天在總冠軍賽第三戰又遭遇苦戰，罕見的是連最可靠的呂彥青登板都演出0.0局投球，面對4打席都沒解決，兄弟該局最終丟掉4分，陷入0：4落後。

中職／龍隊打線微調！手握2勝沒什麼 葉總：沒4勝都沒有用

味全龍隊在總冠軍賽先握有2勝0敗優勢，總教練葉君璋絲毫不敢大意，認為自家只是守住主場，不會因此覺得封王機會很大，「沒4勝之前，幾勝都沒有用。」

中職／32869人進場！龍象爭霸首場兄弟主場 未破去年G3紀錄

中華職棒總冠軍賽今年全程決戰台北大巨蛋，第三戰首度由中信兄弟隊作東，吸引3萬2869人進場，並未突破去年第三戰紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。