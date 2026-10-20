圖輯／中職 味全龍6：0完封兄弟 台灣大賽3連勝聽牌距冠軍一步之遙

台灣大賽今晚上演第三戰，前兩場取得2勝優勢的味全龍隊今天派出鋼龍對決中信兄弟的羅戈。中信兄弟先發投手羅戈主投6局無失分，味全龍隊先發投手鋼龍則投7局無失分並奪下勝投。

7局上中信兄弟換上江忠城接替羅戈投球，江忠城解決2名打者後，遭到劉俊緯、蔣少宏連續敲出安打，兄弟換上呂彥青先保送曾聖安形成滿壘，面對李凱威再度投出四壞保送，讓龍隊擠回1分，接著又對郭天信投出觸身球，再送回1分。

隨後張政禹擊出一壘方向滾地球，經重播輔助判決後改判安全上壘，形成內野安打，再替味全龍隊添得2分，單局攻下4分，以4：0取得領先。9局上味全龍隊再靠張政禹安打追加2分，張政禹單場貢獻4分打點。

終場味全龍隊以6：0擊敗中信兄弟，在台灣大賽取得3：0絕對領先，距離總冠軍僅一步之遙，中信兄弟則陷入無退路的局面。

9局上味全龍隊再靠張政禹安打追加2分，張政禹單場貢獻4分打點。記者季相儒／攝影

7局上味全龍隊張政禹擊出一壘方向滾地球，經重播輔助判決後改判安全上壘，形成內野安打，再替味全龍隊添得2分。記者季相儒／攝影

7局上中信兄弟換上江忠城接替羅戈投球，江忠城解決2名打者後，遭到劉俊緯、蔣少宏連續敲出安打，兄弟換上呂彥青（中）先保送曾聖安形成滿壘，面對李凱威再度投出四壞保送，讓龍隊擠回1分，接著又對郭天信投出觸身球，再送回1分。記者季相儒／攝影

7局上中信兄弟換上呂彥青先保送曾聖安形成滿壘，面對李凱威再度投出四壞保送，呂彥青露出失望神情。記者季相儒／攝影

7局上中信兄弟呂彥青對郭天信（圖）投出觸身球，再送回1分，郭天信被觸身球擊中後右手握拳露出開心的表情。記者季相儒／攝影