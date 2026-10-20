中職／兄弟3場只拿1分涼到破紀錄 龍隊3連勝「聽牌」隊史第6冠

中信兄弟隊陷入絕對逆境，今天再以0：6不敵味全龍隊，已在台灣大賽站在0勝3敗懸崖邊，龍隊最快明天就將在台北大巨蛋拋下紅色彩帶。兄弟3戰打完合計只拿1分，打破前3戰最低得分紀錄，而系列賽最少得分紀錄來自2010年興農牛隊4分，兄弟岌岌可危。

兩隊此役繼續上演頂級洋投對決，兄弟羅戈先發6局無失分，送出8次三振，僅被敲1安打，為全場第1球被李凱威敲安，一出局後張政禹擊出雙殺打，並未造成威脅，龍隊接下來在他投球任內未能再擠出安打，靠4次保送上壘。

先啟動換投的兄弟，第七局成為戰線分水嶺，江忠城兩出局後被劉俊緯、蔣少宏敲安，換上呂彥青拆彈，保送曾聖安形成滿壘，面對李凱威先取得2好球，接下來連4顆壞球，又對郭天信出現觸身球，因2次四死球保送連續送分，張政禹打向一壘方向的滾地球，經重播輔助判決改判成功閃過觸殺，這支內野安打再讓龍隊攻下2分，取得4：0領先。

鋼龍先發7局僅被敲1安打、無失分，一開賽10上10下，第四局一出局張仁瑋敲安，曾頌恩擊出游擊方向滾地球出局，張仁瑋推進二壘，鋼龍面對陳俊秀飆K，讓兄弟得點圈機會空手而歸，接下來在第五到七局都讓兄弟無人上壘。

隨著兄弟陷入巨大的0：4落後，八局下攻勢結束，已見部分兄弟球迷提前撤退，而龍隊在九局上讓劇情更加血腥，張政禹安打再攻下2分，單場4分打點入袋。

兄弟已無退路，若無法取得4連勝，就將連莊亞軍，隊史第10度在台灣大賽敗北。龍隊3連勝「聽牌」，最快明天就將入手隊史第6冠。

中信兄弟隊洋投羅戈。記者季相儒／攝影

味全龍隊先發投手鋼龍。記者季相儒／攝影