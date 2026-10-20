中職／32869人進場！龍象爭霸首場兄弟主場 未破去年G3紀錄

味全龍隊外野手郭天信雙喜臨門，夫妻倆即將迎接二寶，昨天公布的最佳十人也在外野手上榜，談起下半季暴跌的打擊數據直言「爛到自己看不下去」，至於原因為何？他苦笑說：「起邪念了嘛！」

2026-10-20 16:48