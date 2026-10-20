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中職／32869人進場！龍象爭霸首場兄弟主場 未破去年G3紀錄
中華職棒總冠軍賽今年全程決戰台北大巨蛋，第三戰首度由中信兄弟隊作東，吸引3萬2869人進場，並未突破去年第三戰紀錄。
味全龍隊前兩場擔任主場球隊，首戰開出4萬人滿場，第二戰也湧入3萬9568人；今天輪到兄弟主場，象迷從外野攻進內野，高舉黃色應援毛巾。
總冠軍賽連三年第3戰都在台北大巨蛋，2024年為統一獅隊主場，票房2萬5029人，2025年樂天桃猿隊作東，吸引3萬7088人，今年為兄弟主場，共3萬2869人進場，未能突破去年紀錄。
中職總冠軍賽歷年台北大巨蛋G3票房
年份｜主場球隊｜票房
2024 統一獅 25029
2025 樂天桃猿 37088
2026 中信兄弟 32869
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