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中職／32869人進場！龍象爭霸首場兄弟主場 未破去年G3紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊今年在台灣大賽首場主場賽事，湧入「黃潮」相挺。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊今年在台灣大賽首場主場賽事，湧入「黃潮」相挺。記者季相儒／攝影

中華職棒總冠軍賽今年全程決戰台北大巨蛋，第三戰首度由中信兄弟隊作東，吸引3萬2869人進場，並未突破去年第三戰紀錄。

味全龍隊前兩場擔任主場球隊，首戰開出4萬人滿場，第二戰也湧入3萬9568人；今天輪到兄弟主場，象迷從外野攻進內野，高舉黃色應援毛巾。

總冠軍賽連三年第3戰都在台北大巨蛋，2024年為統一獅隊主場，票房2萬5029人，2025年樂天桃猿隊作東，吸引3萬7088人，今年為兄弟主場，共3萬2869人進場，未能突破去年紀錄。

中職總冠軍賽歷年台北大巨蛋G3票房

年份｜主場球隊｜票房

2024 統一獅 25029

2025 樂天桃猿 37088

2026 中信兄弟 32869

中信兄弟隊今年在台灣大賽首場主場賽事，湧入「黃潮」相挺。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊今年在台灣大賽首場主場賽事，湧入「黃潮」相挺。記者季相儒／攝影

●中信兄弟隊今年在台灣大賽首場主場賽事，湧入「黃潮」相挺。記者季相儒／攝影
●中信兄弟隊今年在台灣大賽首場主場賽事，湧入「黃潮」相挺。記者季相儒／攝影

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