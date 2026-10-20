中職／超罕見！呂彥青季後賽投14場首度0.0局 4打席都沒解決

情勢大不利的中信兄弟隊，今天在總冠軍賽第三戰又遭遇苦戰，罕見的是連最可靠的呂彥青登板都演出0.0局投球，面對4打席都沒解決，兄弟該局最終丟掉4分，陷入0：4落後。

兩隊此役繼續上演頂級洋投對決，兄弟羅戈先發6局無失分，送出8次三振，僅被敲1安打，為全場第1球被李凱威敲安，一出局後張政禹擊出雙殺打，並未造成威脅，龍隊接下來在他投球任內未能再擠出安打，靠4次保送上壘。

先啟動換投的兄弟，第七局推出江忠城，兩出局後被劉俊緯、蔣少宏連兩棒敲安，換上呂彥青負責拆彈，保送曾聖安形成滿壘，下一棒李凱威更上演精彩選球，儘管先處於2好0壞，接下來選掉的3顆壞球都極具引誘性，K-Zone顯示確實落在好球帶外緣，滿球數面對壞球再成功收住球棒，讓龍隊先擠回1分。

呂彥青對郭天信出現觸身球再掉分，張政禹打向一壘方向的滾地球，原先被判出局，經過重播輔助判決後認定成功閃過觸殺，這支內野安打再讓龍隊攻下2分，取得4：0領先。

呂彥青面對4人次都沒解決，16球僅5好球，出現3次四死球保送、1安打，寫下季後挑戰賽加總冠軍賽14場登板以來首場0.0局投球。