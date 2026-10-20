中職／黃暐傑首度體驗台灣大賽 若先發登板會毫無保留地投

中職味全龍隊投手黃暐傑首度體驗總冠軍賽（台灣大賽），感想是加油聲很大聲；他表示，有很多沒遇過的狀況，透過比賽累積、調整轉換心態，若有機會台灣大賽出賽，一定會毫無保留地投。

味全龍隊投手黃暐傑此次被帶入中職總冠軍賽，定位先發出賽，他表示，旅美小聯盟時期雖有參與過季後賽，但沒有上場，此次算是首次參與總冠軍賽，前2場比賽，比較多的時間在室內看比賽，跟例行賽最大的不同就是加油聲蠻大聲的。

談起今年球季表現，黃暐傑表示，今年算是術後第一個完整的球季，有很多沒遇過的狀況，以前遇到連續被安打、球數落後、壘上有人，可能就會很著急，但有段時間二軍出賽，遇到各種狀況，也慢慢習慣調整心態，想辦法把球一顆一顆投進好球帶，感覺有變好。

從例行賽結束到總冠軍賽開打前，黃暐傑透露，隊內有安排3場練習賽，他上場投了2場，想辦法把狀況往上拉，雖然感覺沒有很順利，太想要拿出什麼東西時，反而表現不出來，想法上也有調整 ，照平常的樣子順順丟、一步一步慢慢來。

龍隊總冠軍賽前3戰都派出洋投先發，總教練葉君璋先前就曾表示，黃暐傑是本土先發的優先人選，黃暐傑有機會扛起第4戰先發，他則表示，如果有機會在總冠軍賽先發，上場一定是毫無保留地投。