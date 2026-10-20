中職／金牌加持兄弟！王冠閎披黃衫開球 分享「今晚看棒球紓壓」

中職總冠軍賽今天進行第三戰，由中信兄弟隊首度擔任主場球隊，此役賽前由名古屋亞運200公尺蝶式金牌、「台灣蝶王」王冠閎擔任開球嘉賓，談到面對挫折時的解方，他分享：「像今天看棒球就是非常舒緩壓力的活動。」

今年台灣大賽全程都在台北大巨蛋，前兩場為味全龍隊主場，由龍隊搶下2連勝；兄弟球迷今天前進內野，相挺黃衫軍，尋求系列賽勝場開胡。

王冠閎擔任開球嘉賓，回想名古屋亞運奪金瞬間，他說：「奪金當下很開心也很感動，很感謝為我加油打氣的夥伴們。」

進一步被問到如何面對挫折，他說：「選手生涯肯定會遇到挫折和打擊，很開心有很多很好的夥伴支持我，平常也會做一些舒緩壓力的活動，像今天看棒球就是非常舒緩壓力的活動。」

中職總冠軍賽今天進行第三戰，由中信兄弟隊首度擔任主場球隊，此役賽前由名古屋亞運200公尺蝶式金牌、「台灣蝶王」王冠閎擔任開球嘉賓。記者季相儒／攝影