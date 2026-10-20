中職／曾頌恩腿部慢性疼痛累積自評近況不錯 台灣大賽G3排入先發

中職中信兄弟曾頌恩在台灣大賽前2戰因為腿部不適沒有先發，今天第3戰回到先發打序，曾頌恩表示，腿部的不適是慢性的疼痛累積，第2戰後段上場代打感覺不錯。

中職總冠軍賽（台灣大賽）由中信兄弟和味全龍爭霸，兄弟陣中野手曾頌恩前兩戰沒有先發出賽， 在第2戰9局上代打上場，敲出右外野方向飛球出局，今天第3戰，曾頌恩回到先發打序、扛3棒。

曾頌恩表示，腳的膝蓋問題是慢性累積的疼痛，打了一整個球季大家不可能身體都是百分百健康的，只是之前防護員和教練團評估後覺得比較嚴重，自己則覺得身體沒有問題，但能不能上場，決定權還是在教練團。

曾頌恩表示，一整年累積的疲勞、疼痛，到了季後挑戰賽，面對張力大、強度高的比賽，加上都沒什麼休息，不適的感覺也放大，挑戰賽最後一戰不想因為傷勢影響球隊，所以有主動跟教練團反映，但18日上場代打感覺不錯，希望傷勢不要再更嚴重，可以健康打完這個系列賽。

兄弟前2場比賽吞敗，曾頌恩表示，低落是一定會的，但結束後都有討論失敗的原因，還要面對接下來的比賽，希望大家不要畏畏縮縮，該做什麼就做什麼。

今年總冠軍賽7戰都安排在台北大巨蛋，前2場是龍隊的主場，今天、明天是兄弟主場，曾頌恩表示，前兩場感受到龍迷強大的應援聲勢，但相信兄弟的球迷也不會輸，會拿出更大的聲勢，也感謝球迷不離不棄的支持，讓球員更有場上拚戰的動力。