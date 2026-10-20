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中職／聽見最大分貝《每次都想呼喊你的名字》 林子昱戰鬥力上升

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊投手林子昱。記者許正宏／攝影
味全龍隊投手林子昱。記者許正宏／攝影

作為少數味全龍隊重生後兩次爭冠都參與的投手，林子昱深刻感受這支球隊一步步變得成熟，第二戰在近滿場球迷中聽著「每次都想呼喊你的名字～林子昱！」他也很有感觸，「自己的努力有被看見的感覺。」

龍隊兩次爭冠投手陣容只有5人重疊，包括鋼龍、伍鐸、林凱威、陳冠偉、林子昱，前次5場主場都在天母棒球場，滿場就是1萬人規模，這回在台北大巨蛋爭冠，首戰4萬人滿場，第二戰也湧入3萬9568人。

林子昱出場曲使用《每次都想呼喊你的名字》，龍迷會隨著旋律高喊「林子昱」，這回聽見不同以往的音量，他說：「我覺得滿感動，平常比賽也會有人喊，但那麼多人一起喊真的滿震撼，聽到這個聲音，感覺戰鬥力上升，感覺每個人都在替我加油。」

林子昱笑說，比賽唱，下班路也有球迷唱，「很謝謝他們，算是認同吧！有越來越多球迷認識我，努力有被看見。」

比較2023年爭冠，林子昱說當時龍將多數都還年輕，「經過3年淬煉，大家都可以獨當一面，以前年輕選手現在都開始在帶學弟。」他透露，連鋼龍都說，自己以前是洋將裡的小老弟，現在變成資深老將，還看著隊友從單身到結婚生小孩。

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