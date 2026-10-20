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中職／張士綸、張仁瑋台灣大賽16打數無安打續先發 平野透露考量

中央社／ 台北20日電
張仁瑋(左)與張士綸。 中信兄弟提供
張仁瑋(左)與張士綸。 中信兄弟提供

中職總冠軍賽（台灣大賽）中信兄弟續讓張士綸、張仁瑋先發，兩人前2戰合計16打數沒有敲出安打，但總教練平野惠一希望藉此機會教育他們，當成為主力後面對狀況不好時該如何調整。

兄弟隊總冠軍賽前2戰打完，前2棒打者張士綸、張仁瑋合計16打數沒有敲出安打，關鍵2棒被壓制，不僅是平野惠一，連對手味全龍隊總教練葉君璋也直言是關鍵。

今天第3戰平野惠一公布先發打序，續讓張士綸、張仁瑋擔任前2棒打者，平野惠一表示，球隊可以一路打進總冠軍賽，多虧了這2名年輕球員，雖然前2戰打擊上還沒有表現，但也希望可以多給他們機會。

平野惠一解釋，這樣的棒次安排也想要藉此機會教育他們，像過往的岳政華、宋晟睿一樣，張士綸、張仁瑋也會成為球隊的主力球員，當須扛起主力球員位置，不管狀況好、狀況差，都要有調整的方式，這是持續將2人放在先發打序中的用意。

兄弟今天先發打序中也放入前2戰沒有先發的曾頌恩和岳政華，曾頌恩先發打3棒、岳政華先發打9棒，平野惠一表示，岳政華取代宋晟睿，主要是考量對戰成績做出調整。

張士綸 台灣大賽 平野惠一

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