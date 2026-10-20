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中職／「江坤宇底標還是別人頂標」 張政禹奪獎等到張士綸說話了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊張政禹。圖／味全龍隊提供
味全龍隊張政禹。圖／味全龍隊提供

味全龍隊張政禹今年首度獲得最佳十人游擊手，斬斷中信兄弟隊江坤宇五連霸，談到這位可敬對手，張政禹直言，就算江坤宇沒有拿到這個獎，他還是頂尖選手，「他的底標，還是別人的頂標。」

張政禹今年攻守成績都有所突破，加上盜壘王獎項加持，一舉在票選上出線，以162分擊敗江坤宇的119分，2021年起最佳游擊手頭銜首度「變天」。

張政禹說：「我覺得阿坤一直以來都是很好、很穩的選手，他今年不是不好，就算狀況差，他的底標，對別人來說還是頂標，狀況好時是頂上加頂。」他指出，江坤宇今年的成績，放在任何一年，都還是最佳十人的競爭者，自己今年只是運氣好，碰到江坤宇上半季狀況較不穩時。

評價自己今年球季，張政禹也說確實是有比較大幅成長的一年，「希望可以繼續保持、帶到明年，雖然還有往上空間，但維持也很重要。」

能在今年繳出突破賽季，張政禹歸功心態，「生小孩也有關係，帶小孩需要有很多耐心，急了也沒用，你講他也聽不懂，把帶小孩的心思帶到球場上，慢下來，變得有很多時間去思考事情，自己的心態也更穩一點。」

張政禹也提到季前的經典賽之旅，看到人外有人、天外有天，「沒去這趟WBC，永遠不知道外面世界，很謝謝曾豪駒總教練，出去才知道自己還有很多需要加強的。」張政禹坦言，自己從來沒想過可以拿到這座獎，但也盼這不是自己的高峰，還能走得更遠一點。

張政禹昨天與弟弟張士綸一起吃飯，已收到弟弟的恭喜，被問到不是說好了台灣大賽開打就變陌生人、不講話，張政禹笑說：「和哥（陳江和）有解釋，他說他只是說在球場上，是我弟誤解了，昨天有一起吃飯，有稍微跟我講一下話。」

江坤宇 張士綸 張政禹

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