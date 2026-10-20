中職／奪最佳十人坦言下半季爛到看不下去 郭天信：起邪念了

味全龍隊外野手郭天信雙喜臨門，夫妻倆即將迎接二寶，昨天公布的最佳十人也在外野手上榜，談起下半季暴跌的打擊數據直言「爛到自己看不下去」，至於原因為何？他苦笑說：「起邪念了嘛！」

郭天信在第二戰贏球賽後帶來好消息，IG發文寫著：「我們的小家庭，有新的期待了」、「也許是肉肉整天在唱跳格，所以要變格了」，宣布夫妻倆將迎來二寶。

郭天信透露，第二胎在計畫中，太太想要生3個，自己則是順其自然，目前還不知道是男生或女生，「肉肉（郭天信兒子）想要底迪。」

郭天信昨天也在最佳十人驚喜上榜，本季原先在打擊榜、安打榜都居前段班，至8月1日已敲9轟，卻在接下來狀況急轉直下。

郭天信也說：「下半季真的太爛了，我自己都看不下去。」他形容自己的打擊狀況就像心電圖上上下下，「我一直以來都這樣、起伏太大，我也想要像凱威這樣。」

至於下半季暴跌原因出在哪裡？他說得很老實，「自己太心急了，人性嘛！因為第九轟，我都說順其自然，才沒有咧！起邪念了嘛！」

他透露，過去沒有挑戰單季10轟的機會，「今年有摸到那邊，想太多了，發現不對勁要拉又拉不回來。」郭天信說，如果正常打，10轟應該有機會，一旦起心動念，在場上就不夠冷靜。