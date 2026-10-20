中職／龍隊打線微調！手握2勝沒什麼 葉總：沒4勝都沒有用

味全龍隊在總冠軍賽先握有2勝0敗優勢，總教練葉君璋絲毫不敢大意，認為自家只是守住主場，不會因此覺得封王機會很大，「沒4勝之前，幾勝都沒有用。」

龍隊前兩戰分別以3：0、3：1擊敗中信兄弟隊，今天戰場轉換兄弟主場，龍隊帶著優勢踢館，先發打線微調，陳子豪、朱育賢對調棒次，劉俊緯重回指定打擊

龍隊前兩場先發投手蔣銲、梅賽鍶合計14局僅失1分，總教練平野惠一大讚對方真的是頂級投手，是兄弟打線遭到封鎖的最大關鍵。

葉總對此表示，「其實是真的滿強，他們的投手也是很強，有時比賽就是這樣，也是有球運。」他說比賽就是這樣，球員先打出應有表現，勝負就是一個結果。

對於兩勝在手，葉君璋不敢大意，「我沒有特別什麼感覺，我們只是把握住主場優勢，再來換對方主場，我不會覺得有兩勝機會很大，四勝才會拿到冠軍，沒四勝之前幾勝都沒有。」