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中職／龍隊打線微調！手握2勝沒什麼 葉總：沒4勝都沒有用

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台灣大賽G2味全龍功臣曾聖安，繼續負責第九棒。 聯合報系資料照
台灣大賽G2味全龍功臣曾聖安，繼續負責第九棒。 聯合報系資料照

味全龍隊在總冠軍賽先握有2勝0敗優勢，總教練葉君璋絲毫不敢大意，認為自家只是守住主場，不會因此覺得封王機會很大，「沒4勝之前，幾勝都沒有用。」

龍隊前兩戰分別以3：0、3：1擊敗中信兄弟隊，今天戰場轉換兄弟主場，龍隊帶著優勢踢館，先發打線微調，陳子豪、朱育賢對調棒次，劉俊緯重回指定打擊

龍隊前兩場先發投手蔣銲、梅賽鍶合計14局僅失1分，總教練平野惠一大讚對方真的是頂級投手，是兄弟打線遭到封鎖的最大關鍵。

葉總對此表示，「其實是真的滿強，他們的投手也是很強，有時比賽就是這樣，也是有球運。」他說比賽就是這樣，球員先打出應有表現，勝負就是一個結果。

對於兩勝在手，葉君璋不敢大意，「我沒有特別什麼感覺，我們只是把握住主場優勢，再來換對方主場，我不會覺得有兩勝機會很大，四勝才會拿到冠軍，沒四勝之前幾勝都沒有。」

味全龍隊G3先發打線

第一棒 李凱威 二壘

第二棒 郭天信 中外野

第三棒 張政禹 游擊

第四棒 劉基鴻 三壘

第五棒 陳子豪 左外野

第六棒 朱育賢 一壘

第七棒 劉俊緯 指定打擊

第八棒 蔣少宏 捕手

第九棒 曾聖安 右外野

先發投手 鋼龍

中職 葉君璋 陳子豪

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