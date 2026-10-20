中職／龍隊兩次爭冠第4棒沒變過 劉基鴻斷在連8場敲安史上只輸3人

味全龍隊重生以來，兩次爭冠由初代龍狀元劉基鴻包辦所有場次第4棒，直到前一場才首度在總冠軍賽留下0安戰役，初登場起連8場敲安，並列史上第4。

龍隊2023年打滿7場擊敗樂天桃猿隊奪冠，扛起第4棒的男人全數都是劉基鴻，7戰全數都有安打；今年與兄弟爭冠，仍由劉基鴻續扛4棒，首戰3打數敲1安打、貢獻1分打點，直到第二戰4支0，才中斷台灣大賽初登場起連8場敲安。

台灣大賽初登場起連續場次安打紀錄，由3人以12場共同保持，包括彭政閔、王柏融、林安可，劉基鴻連8場與黃忠義、陳晨威並列第4。

若不計初登場起，龍將在總冠軍賽最多連續場次安打紀錄前二為羅世幸10場（1990年第3場到1991年第6場）、張泰山9場（1997年第6場到1999年第1場），劉基鴻排在第3。