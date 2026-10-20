中職／用五月天歌詞勉勵0勝2敗兄弟 周思齊：輸球不是最可怕的事

中信兄弟隊在台灣大賽陷入0勝2敗劣勢，兄弟傳奇球星周思齊在社群平台，引用天團五月天歌曲〈倔強〉的歌詞「就算失望，不能絕望」發文，勉勵兄弟球員相信自己。

周思齊發文寫道，「就算失望，不能絕望！打棒球這麼多年，贏過也輸過。有過站上巔峰的喜悅，也有過不甘心的時刻。但我一直相信，輸球不是最可怕的事最怕的是失去再拚一次的勇氣。」

「台灣大賽才打了兩場，還沒結束。小兄弟們，加油來！相信自己，也相信身邊的隊友。曾經我們一起走過的路，現在換你們繼續走下去。不到最後一刻，就沒有放棄的理由。繼續拚，學長相信你們！」

兄弟曾在2014至2020年經歷「7年6亞」，周思齊是當時的主力球員，後來兄弟在2021年打破魔咒，周思齊生涯累積4次冠軍經驗（2010、2021、2022、2024）。

目前兄弟在系列賽0：2落後味全龍隊，根據數據，台灣大賽前2場全敗的球隊，封王機率只有10.5%。1997年味全龍和2016年義大犀牛隊前2場輸球後，4連勝逆轉封王。