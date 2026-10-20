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中職／是真愛！魔力藍火速與悍將完成續約 連續3季披藍衫

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投魔力藍。聯合報系資料照
富邦悍將隊洋投魔力藍。聯合報系資料照

中華職棒賽季還未完全落幕，已有合約到期洋將確定明年歸屬，富邦悍將隊今天宣布好消息，確定和陣中洋將魔力藍（Shawn Morimando）完成續約，明年球季魔力藍將繼續披上悍將戰袍出賽，是悍將明年球季首位確定簽約的外籍戰力。

今年是魔力藍效力悍將的第二個球季，先發出賽24場、139局投球都是本季陣中最多，拿下9勝、防禦率3.04、91次三振繳出水準之上的表現，是悍將先發輪值的中流砥柱，也多次在球隊面臨連戰或關鍵戰役時展現強投本色，除了場上的表現，魔力藍積極投入的訓練態度與樂於分享經驗的親和特質，也為悍將投手群樹立榜樣。

悍將在球季尾聲隨即與魔力藍洽談續約，今日正式宣布與魔力藍完成新球季的合約簽署，2027年將繼續為悍將效力。

悍將球團表示，很高興能在短時間內達成共識完成續約，魔力藍對台灣棒球環境非常熟悉，與悍將團隊的默契更是無庸置疑，球團期待新賽季魔力藍能持續以穩健表現為悍將貢獻，一起朝共同目標邁進。

富邦悍將隊宣布與魔力藍完成續約。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊宣布與魔力藍完成續約。圖／富邦悍將隊提供

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