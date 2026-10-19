快訊

強颱薔琵最快周三深夜發海警 北宜花這2天「豪雨狂炸到紫爆」

馬斯克送大禮！承諾明年贈與每名美國兒童1股SpaceX股票

外資賣超台股近2兆 金管會為何不出手？彭金隆揭關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將4年前交易換來當今最佳二壘手 林澤彬打拚8年首度獲獎

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊林澤彬。聯合報系資料照
富邦悍將隊林澤彬。聯合報系資料照

中職聯盟今天公布最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單，富邦悍將隊兩人上榜，林澤彬奪最佳十人二壘手，從在樂天桃猿隊時期未獲重用，到交易轉戰悍將，在生涯第8季首度斬獲個人獎。

悍將去年在最佳十人、金手套都全軍覆沒，今年打出不一樣的賽季，范國宸、林澤彬分別在最佳十人一壘手、二壘手突圍，同樣拿到203分，都是最高分上榜選手，第二名分別是朱育賢74分、岳東華84分，贏得毫無懸念。

林澤彬為猿隊2019年猿隊第三指名，但三季下來僅在一軍出賽31場，2022年8月在一筆2換2交易中轉戰悍將，悍將得到林澤彬、王躍霖，猿隊得到楊彬、楊晉豪。

林澤彬近兩年在一軍表現出色，今年更一度有望競爭打擊王寶座，直到球季最終戰才確定不敵統一獅隊陳傑憲，最終以3成11打擊率敲出102支安打，生涯首度達到百安賽季。

最佳十人以味全龍隊、統一獅隊3人最多，龍隊為投手蔣銲、游擊手張政禹、外野手郭天信，獅隊則有捕手陳重羽、三壘手潘傑楷、外野手陳傑憲，悍將有兩人，台鋼雄鷹、樂天桃猿隊各1人，分別是指定打擊魔鷹、外野手陳晨威。

中信兄弟隊成為今年唯一無人獲得最佳十人的球隊，江坤宇五連霸中斷，而前一次最佳十人無黃衫軍身影已是2007年。

林澤彬 中職 范國宸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／總冠軍賽G2先發打線出爐 兄弟改由張仁瑋扛開路先鋒

中職／龍隊G2打線前6棒不變、後3棒全變 曾對菲力士開轟的曾聖安入列

MLB先發投手重要性逐漸式微？現代棒球投打價值天秤正在失衡

中職／連3年遭遇超級投手 魔鷹狂轟猛打恐難奪年度MVP

相關新聞

中職／兄弟前兩戰只領先12分鐘 G3羅戈出馬迎戰鋼龍

中信兄弟隊在台灣大賽陷入0勝2敗，明天戰場轉換自家主場，力拚系列賽開胡，推出洋投羅戈先發，味全龍隊則由元老洋投鋼龍扛起此戰，爭取「聽牌勝」。

中職／最佳游擊手換人！張政禹斷江坤宇五連霸 2悍將上榜

中華職棒頒獎典禮將於11月2日登場，聯盟今天公布最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單，味全龍隊張政禹在游擊勝出，以票數162分擊敗中信兄弟隊江坤宇的119分，中斷江坤宇的5連霸。

中職／揪感心！台美混血陳思仲骨裂無緣台灣大賽 味全龍用勝利暖心慶生

台灣大賽「龍象之戰」G2，昨日在台北大巨蛋登場。其中因左手手背骨裂、確定無緣出賽的陳思仲，儘管手部仍有明顯包紮，卻沒有因此離開球隊，反而持續協助隊友進行打擊練習。更溫馨的是，適逢他的生日，龍隊隊友特別準備蛋糕為他慶生，讓陳思仲感動直呼，能夠成為這支球隊的一員，真的非常驕傲。

棒球／亞冠賽恐有變數！旅日投手徐翔聖遭強襲球擊中 痛到無法自行退場

效力日本職棒養樂多燕子的20歲台灣投手徐翔聖，才剛結束2026年愛知名古屋亞運征戰，沒想到返回日本後卻傳出傷情。徐翔聖18日在鳳凰聯盟對戰千葉羅德海洋時，遭打者擊出的強襲球直接命中右腳踝附近，當場痛苦倒地、一度無法起身，最後在防護員攙扶下提前退場。由於他日前才入選11月亞洲職棒冠軍爭霸賽，中華隊33人集訓名單，突如其來的意外也讓後續參賽情況增添變數。

中職／悍將4年前交易換來當今最佳二壘手 林澤彬打拚8年首度獲獎

中職聯盟今天公布最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單，富邦悍將隊兩人上榜，林澤彬奪最佳十人二壘手，從在樂天桃猿隊時期未獲重用，到交易轉戰悍將，在生涯第8季首度斬獲個人獎。

中職／悍將感恩會31日登場 進場送休息室寶物「SUPERPASS」隨身手舉牌

富邦悍將隊一年一度的球迷感恩會，將於10月31日在新莊棒球場登場，「2026富邦悍將FAN FEST球迷感恩會」全面升級，除了家族會員限定的上午場互動體驗、悍將好歌喉外，下午還安排了感恩見面會、球星女孩簽名會，以及笑料百出的壓軸「悍將菜鳥日」，此次特別準備球季尾聲在悍將休息室激勵士氣的手舉牌，製作成「SUPERPASS隨身手舉牌」，要送給進場的每一位悍將家人，邀請球迷回到新莊城堡同樂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。