中職／悍將4年前交易換來當今最佳二壘手 林澤彬打拚8年首度獲獎

中職聯盟今天公布最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單，富邦悍將隊兩人上榜，林澤彬奪最佳十人二壘手，從在樂天桃猿隊時期未獲重用，到交易轉戰悍將，在生涯第8季首度斬獲個人獎。

悍將去年在最佳十人、金手套都全軍覆沒，今年打出不一樣的賽季，范國宸、林澤彬分別在最佳十人一壘手、二壘手突圍，同樣拿到203分，都是最高分上榜選手，第二名分別是朱育賢74分、岳東華84分，贏得毫無懸念。

林澤彬為猿隊2019年猿隊第三指名，但三季下來僅在一軍出賽31場，2022年8月在一筆2換2交易中轉戰悍將，悍將得到林澤彬、王躍霖，猿隊得到楊彬、楊晉豪。

林澤彬近兩年在一軍表現出色，今年更一度有望競爭打擊王寶座，直到球季最終戰才確定不敵統一獅隊陳傑憲，最終以3成11打擊率敲出102支安打，生涯首度達到百安賽季。

最佳十人以味全龍隊、統一獅隊3人最多，龍隊為投手蔣銲、游擊手張政禹、外野手郭天信，獅隊則有捕手陳重羽、三壘手潘傑楷、外野手陳傑憲，悍將有兩人，台鋼雄鷹、樂天桃猿隊各1人，分別是指定打擊魔鷹、外野手陳晨威。

中信兄弟隊成為今年唯一無人獲得最佳十人的球隊，江坤宇五連霸中斷，而前一次最佳十人無黃衫軍身影已是2007年。