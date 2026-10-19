中職／悍將感恩會31日登場 進場送休息室寶物「SUPERPASS」隨身手舉牌

富邦悍將隊一年一度的球迷感恩會，將於10月31日在新莊棒球場登場，「2026富邦悍將FAN FEST球迷感恩會」全面升級，除了家族會員限定的上午場互動體驗、悍將好歌喉外，下午還安排了感恩見面會、球星女孩簽名會，以及笑料百出的壓軸「悍將菜鳥日」，此次特別準備球季尾聲在悍將休息室激勵士氣的手舉牌，製作成「SUPERPASS隨身手舉牌」，要送給進場的每一位悍將家人，邀請球迷回到新莊城堡同樂。

感恩會上午將由家族會員限定活動打頭陣，凡購買「家族會員全日券」的球迷即可於上午9點30分起率先驗票進場。上午場次規畫豐富多元的專屬互動，由球員和女孩和悍將家人們近距離互動，包含可在外野「悍你踩草皮」、在城堡各處留下專屬紀念的「城堡拍照會」、親手製作應援小物或品嚐甜點的「悍你趣手作／悍你甜蜜蜜」體驗，以及考驗默契的趣味關卡「悍你心電心」等等，此外環形舞台在上午舉辦「悍將好歌喉」音樂時光，球員、應援團齊聚舞台，輕鬆暢聊、歡樂開唱。

下午的感恩見面會與簽名會將在二樓環形舞台登場，活動開場將由Fubon Angels開場表演揭開序幕，球員們也將帥氣進場與看台球迷近距離進行互動遊戲。緊接著登場的感恩簽名會，共有5組悍將球員（每組5人）及2組Fubon Angels（每組5人），每組限額75名，球迷朋友可於10月27日中午12點起至悍將APP兌換資格，並於活動當日在G-store商品旗艦店達成消費門檻後領取號碼牌入場。

活動最後高潮「悍將菜鳥日」，今年的菜鳥們也一如既往換上主題服裝造型，閃亮登場，一系列豐富關卡考驗菜鳥們的各種膽識，最終將選出年度「菜鳥王」。

本次感恩會全場採取對號入座，票券採線上售票（現場不售票）。「家族會員全日券」限額販售售價500元，限定由家族會員購買，可享全日暢遊城堡；其餘悍將家人則可購買售價250元的「FAN FEST半日券」，於下午12點40分起進場參與下半場的感恩會活動。

還記得下半季尾聲在悍將休息室激勵士氣的手舉牌嗎？今年把這份拚勁留在回憶中，特別將手舉牌製作成「SUPERPASS隨身手舉牌」，要送給進場的每一位悍將家人，憑家族會員全日券與FAN FEST半日券球迷皆可憑票領取一份。現場還有多喝水MAX機能強炭酸（生檸風味）、福爾摩沙100%生乳保久乳、Q POP高粱爆爆及小王子麵等派樣好禮（數量有限，送完為止）。