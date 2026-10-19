中職／借書就能看球！中信攜手圖書館 「閱讀MVP」規模再攀升

中國信託商業銀行主辦的「2026閱讀MVP」借書換票公益活動，將於明天起跑，活動今年已經邁入第11年，足跡遍布全台20縣市、279家圖書館、15所大學圖書館，透過提供職業運動賽事觀賽機會，鼓勵民眾培養閱讀習慣，累積帶動超越60萬冊圖書借閱，送出超過12萬張職棒及職籃門票。

「2026閱讀MVP」借書換票公益活動今年攜手基隆市、台北市、新北市、桃園市四縣市，共計167所公共圖書館及8所大學圖書館共同響應，參與規模再創新高，民眾自今年10月20日至12月20日完成指定借閱任務，即可兌換2張中信特攻籃球隊2026-2027球季例行賽主場門票兌換券，共將提供6000張入場券，邀請民眾透過閱讀走進球場，感受文字與運動的雙重魅力。

活動今天舉辦記者會，教育部政務次長張廖萬堅、TPBL台灣職業籃球大聯盟會長莊瑞雄、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、中國信託育樂公司董事長陳國恩，以及中信育樂旗下三支隊伍中信兄弟隊、中信特攻、中信飛牡蠣皆有代表選手出席，共同見證「2026閱讀MVP」啟動。

張廖萬堅表示，「閱讀MVP」透過創新模式結合全台公共圖書館、大學圖書館，搭起閱讀和運動的橋梁，非常值得鼓勵。莊瑞雄分享，中國信託釋出有價資源投入公益，讓有興趣的民眾可以透過住家附近的圖書館借書換球票，欣賞到一流職籃賽事，鼓勵大家進場支持台灣職籃發展。

陳國恩透露，這項活動今年邁入第11年，合作20幾個縣市、上百家圖書館和大學院校，一年送出1萬8000張門票，透過公益傳達企業精神，創造大家一起成長、一起閱讀的能量。

中信特攻隊林任鴻分享近期看的書，是由天下文化出版的《雜訊》，透過這本書知道每個情境當下，可能透過很多外在因素影響判斷；中信飛牡蠣隊楊立楷則是分享《致富心態》，他笑說：「利用空閑增加自己的財商，面對理財時可以更理性。」

「閱讀MVP」活動源自2016年美國職棒大聯盟亞特蘭大勇士隊與喬治亞公共圖書館合作的借書換票模式，中信銀行初期與中部地區圖書館合作，2022年起新增籃球門票兌換，迄今邁入第11年，足跡遍佈全台20縣市、279家圖書館、15所大學圖書館，透過提供職業運動賽事觀賽機會，鼓勵民眾培養閱讀習慣，累積帶動超越60萬冊圖書借閱，送出超過12萬張職棒及職籃門票。

「2026閱讀MVP」自10月20日起至12月20日，與台北市、新北市、桃園市、基隆市公共圖書館合作，民眾借閱5本書或透過借閱存摺系統累積10點，即可兌換2張中信特攻主場門票兌換券。此外，國立政治大學、國立台灣師範大學、天主教輔仁大學、東吳大學、國立台灣科技大學、國立台北科技大學、國立體育大學與德明財經科技大學等8所大學師生，於校內圖書館借閱5本書，在上述合作的公共圖書館或大學完成借閱任務，即可獲得2張中信特攻門票兌換券。

中國信託明年將持續提供1萬2000張中信兄弟例行賽門票兌換券，鼓勵喜歡閱讀、愛好體育的民眾參與「閱讀MVP」，亦可參與到精彩的職棒賽事。