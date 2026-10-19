快訊

洩軍事機密！2官兵缺錢淪共諜賺百萬 高院裁定羈押

和趙大哥敲好時間！蔣萬安接受趙少康「誰來當市長」專訪 今晚8時開播

外資再賣767億！這檔與0050遭大砍 連9日提款7585億

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／兄弟前兩戰只領先12分鐘 G3羅戈出馬迎戰鋼龍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟羅戈(左)與味全龍鋼龍，將在台灣大賽G3先發。 中信兄弟提供、聯合報系資料照
中信兄弟羅戈(左)與味全龍鋼龍，將在台灣大賽G3先發。 中信兄弟提供、聯合報系資料照

中信兄弟隊在台灣大賽陷入0勝2敗，明天戰場轉換自家主場，力拚系列賽開胡，推出洋投羅戈先發，味全龍隊則由元老洋投鋼龍扛起此戰，爭取「聽牌勝」。

兄弟在前兩戰合計只拿1分，只在第二戰五局上攻下1分，五局上就因曾聖安三分砲再次陷入落後，兩戰打完領先時間不到13分鐘。

兄弟力拚大逆轉，明天由前兩戰待命後援的羅戈先發，生涯面對龍隊握有6勝2敗、防禦率1.64的優勢數據，成為兄弟明天爭勝本錢，但更大焦點在於打線能否回應。

龍隊洋投前兩戰蔣銲、梅賽鍶都上演精彩壓制，合計14局僅失1分，讓兄弟教頭平野惠一賽後只能稱讚對方投手真的很強、是「頂級投手」，讓自家打線不好預測球種。第三戰碰上鋼龍，平野表示，關注點會放在能否壓迫投手、致使對方出現不穩。

羅戈 兄弟 鋼龍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／怎麼又一樣？兄弟連兩年爭冠前2戰合計1分 龍隊主場先搶2連勝

中職／台灣大賽G2兩隊續由洋投先發 龍派梅賽鍶、兄弟派菲力士

中職／勝騎士被朱育賢纏鬥10球敲安成關鍵 平野稱龍隊打出「好範本」

中職／總冠軍賽G2先發打線出爐 兄弟改由張仁瑋扛開路先鋒

相關新聞

中職／兄弟前兩戰只領先12分鐘 G3羅戈出馬迎戰鋼龍

中信兄弟隊在台灣大賽陷入0勝2敗，明天戰場轉換自家主場，力拚系列賽開胡，推出洋投羅戈先發，味全龍隊則由元老洋投鋼龍扛起此戰，爭取「聽牌勝」。

中職／最佳游擊手換人！張政禹斷江坤宇五連霸 2悍將上榜

中華職棒頒獎典禮將於11月2日登場，聯盟今天公布最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單，味全龍隊張政禹在游擊勝出，以票數162分擊敗中信兄弟隊江坤宇的119分，中斷江坤宇的5連霸。

中職／揪感心！台美混血陳思仲骨裂無緣台灣大賽 味全龍用勝利暖心慶生

台灣大賽「龍象之戰」G2，昨日在台北大巨蛋登場。其中因左手手背骨裂、確定無緣出賽的陳思仲，儘管手部仍有明顯包紮，卻沒有因此離開球隊，反而持續協助隊友進行打擊練習。更溫馨的是，適逢他的生日，龍隊隊友特別準備蛋糕為他慶生，讓陳思仲感動直呼，能夠成為這支球隊的一員，真的非常驕傲。

棒球／亞冠賽恐有變數！旅日投手徐翔聖遭強襲球擊中 痛到無法自行退場

效力日本職棒養樂多燕子的20歲台灣投手徐翔聖，才剛結束2026年愛知名古屋亞運征戰，沒想到返回日本後卻傳出傷情。徐翔聖18日在鳳凰聯盟對戰千葉羅德海洋時，遭打者擊出的強襲球直接命中右腳踝附近，當場痛苦倒地、一度無法起身，最後在防護員攙扶下提前退場。由於他日前才入選11月亞洲職棒冠軍爭霸賽，中華隊33人集訓名單，突如其來的意外也讓後續參賽情況增添變數。

中職／悍將感恩會31日登場 進場送休息室寶物「SUPERPASS」隨身手舉牌

富邦悍將隊一年一度的球迷感恩會，將於10月31日在新莊棒球場登場，「2026富邦悍將FAN FEST球迷感恩會」全面升級，除了家族會員限定的上午場互動體驗、悍將好歌喉外，下午還安排了感恩見面會、球星女孩簽名會，以及笑料百出的壓軸「悍將菜鳥日」，此次特別準備球季尾聲在悍將休息室激勵士氣的手舉牌，製作成「SUPERPASS隨身手舉牌」，要送給進場的每一位悍將家人，邀請球迷回到新莊城堡同樂。

中職／借書就能看球！中信攜手圖書館 「閱讀MVP」規模再攀升

中國信託商業銀行主辦的「2026閱讀MVP」借書換票公益活動，將於明天起跑，活動今年已經邁入第11年，足跡遍布全台20縣市、279家圖書館、15所大學圖書館，透過提供職業運動賽事觀賽機會，鼓勵民眾培養閱讀習慣，累積帶動超越60萬冊圖書借閱，送出超過12萬張職棒及職籃門票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。