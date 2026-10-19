中職／兄弟前兩戰只領先12分鐘 G3羅戈出馬迎戰鋼龍

中信兄弟隊在台灣大賽陷入0勝2敗，明天戰場轉換自家主場，力拚系列賽開胡，推出洋投羅戈先發，味全龍隊則由元老洋投鋼龍扛起此戰，爭取「聽牌勝」。

兄弟在前兩戰合計只拿1分，只在第二戰五局上攻下1分，五局上就因曾聖安三分砲再次陷入落後，兩戰打完領先時間不到13分鐘。

兄弟力拚大逆轉，明天由前兩戰待命後援的羅戈先發，生涯面對龍隊握有6勝2敗、防禦率1.64的優勢數據，成為兄弟明天爭勝本錢，但更大焦點在於打線能否回應。

龍隊洋投前兩戰蔣銲、梅賽鍶都上演精彩壓制，合計14局僅失1分，讓兄弟教頭平野惠一賽後只能稱讚對方投手真的很強、是「頂級投手」，讓自家打線不好預測球種。第三戰碰上鋼龍，平野表示，關注點會放在能否壓迫投手、致使對方出現不穩。