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日職／阪神三冠王確定旅美！佐藤輝明聲明告別 球迷心碎：像失戀一樣
隨著阪神虎今日正式宣布，同意27歲強打佐藤輝明透過入札制度旅美，本人也親自發表聲明，感謝球團尊重自己的夢想，以及隊友、球迷多年來的支持。然而，消息傳出後卻讓不少阪神球迷難掩不捨，甚至有人形容心情「就像失戀一樣」。
在阪神正式宣布放行後，佐藤輝明透過球團發表聲明，向一路陪伴自己的隊友與球迷致謝。
「這一次，非常感謝球團尊重我的想法。在阪神虎效力的日子裡，和隊友們一起度過的時光真的非常開心，也由衷感謝球迷們一直以來給予我溫暖的支持。今後也請大家繼續為我加油。」
回顧過去6年，佐藤輝明從2020年選秀會上獲得4支球隊首輪指名的超級新秀，一路成長為阪神最具代表性的第四棒，期間3度幫助球隊奪下聯盟冠軍，並在2023年與隊友一同登上日本一。
今年佐藤輝明更繳出打擊率3成06、39轟、106分打點的成績，成為阪神睽違40年再度誕生的央聯「三冠王」，為阪神隊史首次聯盟二連霸立下重要功勞。
消息公布後，日本社群平台迅速湧入大量討論。有球迷雖然不捨，仍選擇支持佐藤輝明的決定，「雖然一直希望你留在阪神，但也沒辦法了，希望你在大聯盟大放異彩！我們會一直支持你。」、「在阪神的這些年真的非常感謝，去大聯盟盡情發揮吧！」
另有球迷認為，佐藤輝明已經在日本職棒證明自己的實力，「終於要跨越太平洋了」、「在日本職棒已經沒有什麼需要再證明的了」、「接下來會穿上哪一隊的球衣呢？」
不過，也有不少阪神球迷難掩失落，紛紛寫下「感覺就像失戀一樣」、「真的很難過、很寂寞」，甚至有人悲觀感嘆，佐藤輝明離隊恐怕意味著「阪神走下坡的開始」。
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