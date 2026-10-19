日職／道奇、洋基都被點名！佐藤輝明引爆爭奪戰 美媒估身價上看23.8億

日職阪神虎今日宣布，同意27歲強打佐藤輝明透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟後，也讓大聯盟休賽季的日本球員爭奪戰再添話題。根據多家美媒分析，包括洋基、道奇、大都會、藍鳥與白襪等球隊，都被視為潛在補強對象，甚至有美媒預估佐藤輝明有機會拿到3年7500萬美元、約新台幣23.8億元的合約。

根據日媒報導，入札申請期間將於11月1日展開，至12月15日截止，球團正式提出申請並開放交涉後，將有45天時間與大聯盟球隊洽談合約。不過，由於MLB現行勞資協議預計在12月1日到期，若屆時進入封館狀態，可能影響球員與球團之間的談判，因此佐藤輝明陣營也可能考慮加快交涉進度。

至於未來可能落腳哪支球隊，大聯盟官網先前曾點名大都會、費城人、洋基、道奇、水手，以及巨人等6支球隊，認為這些球團都有可能成為佐藤輝明的潛在追求者。

其中，根據美國體育網站《FanSided》作家克萊恩（Christopher Kline）分析，洋基需要具備長打能力的內野手，加上球團擁有充足財力，有機會將佐藤輝明列為補強目標。克萊恩更預測，佐藤輝明有機會拿到3年7500萬美元、約新台幣23.8億元的合約

除了洋基，白襪也被美媒列入討論。根據《Roundtable Sports》分析，白襪先前已成功網羅日本強打村上宗隆，未來可能再度把目光投向日本市場，尋求具備長打火力的球員補強陣容。

此外，佐藤輝明主要守備位置為三壘，同時也具備外野經驗，讓球隊在安排守備位置時擁有更多彈性。美媒指出，紅人、遊騎兵與費城人等球隊，也曾派員關注他的表現。

另一方面，藍鳥同樣被視為可能的補強對象。根據《Sports Illustrated》藍鳥隨隊記者蘭伯特（Laura Lambert）分析，藍鳥本季打線火力明顯下滑，全年僅攻下648分、敲出152支全壘打，與前一季闖進世界大賽的表現形成強烈反差。

儘管日籍強打岡本和真在大聯盟首個賽季就敲出33轟，但當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）全年僅有9轟，明星外野手桑坦德（Anthony Santander）也因肩膀傷勢整季缺席，讓球隊長打火力受到影響。

佐藤輝明自2021年加盟阪神以來，逐漸成為日本職棒最具代表性的長打者之一。2025年他以40轟、102分打點奪下中央聯盟雙冠王，今年更進一步拿下三冠王，成為阪神自巴斯（Randy Bass）以來，睽違40年再度達成此成就的球員。

除了打擊率3成06、39轟與106分打點，佐藤輝明本季還繳出長打率0.609、整體攻擊指數（OPS）0.991的優異數據，並完成全勤出賽，幫助阪神達成隊史首次聯盟二連霸。