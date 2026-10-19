中職／最佳游擊手換人！張政禹斷江坤宇五連霸 2悍將上榜

中華職棒頒獎典禮將於11月2日登場，聯盟今天公布最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單，味全龍隊張政禹在游擊勝出，以票數162分擊敗中信兄弟隊江坤宇的119分，中斷江坤宇的5連霸。

龍隊洋投蔣銲本季扮演球隊重要戰力，先發出賽21場，累計133.1局失28分、責失22分，並送出136次三振，繳出1.49防禦率的優異成績，一舉拿下防禦率王、三振王兩大獎項，再添最佳九人投手獎，展現宰制力十足的投球實力。

統一獅隊陳重羽本季打擊表現明顯提升，出賽95場、累計255打數，敲出78支安打、1支全壘打，貢獻26分打點，打擊率達3成06、上壘率3成79、長打率3成57，繼2018年後，再度繳出單季打擊率突破三成的成績，拿下生涯第三座最佳九人捕手獎。

富邦悍將隊一、二壘手雙雙獲獎，隊長范國宸持續展現長打火力，適時串聯球隊攻勢，本季出賽113場、累計393打數，敲出111支安打、13支全壘打，貢獻62分打點，打擊率2成82、上壘率3成44、長打率4成27，拿下個人生涯第三座最佳九人一壘手獎。林澤彬迎來生涯突破，各項打擊數據皆創下個人新高，本季出賽95場、累計328打數，擊出102支安打，打擊率達3成11，貢獻41分打點，以亮眼表現收下最佳九人二壘手獎，也是他生涯首座個人獎項。

潘傑楷是球隊倚重的中心棒次打者，本季多項數據創下生涯新高，包括出賽114場、383個打數及117支安打，首度達成單季百安紀錄，整季打擊率3成05、上壘率3成96、長打率3成97，展現穩定且具威脅性的打擊火力，榮獲最佳九人三壘手獎。

張政禹本季出賽116場創下生涯新高，累計384打數、109支安打及45分打點，打擊率2成84，憑藉穩定表現終結江坤宇在該獎項的連霸紀錄，拿下最佳九人游擊手獎。

三位外野好手脫穎而出，陳傑憲本季出賽96場，累計323打數，敲出104支安打、5支全壘打，打擊率高達3成22，勇奪打擊王，同時拿下生涯第六座最佳外野手獎，持續展現頂尖打擊實力。樂天桃猿隊陳晨威本季延續穩定的打擊表現，累計368打數、112支安打，並完成23次盜壘，打擊率達3成04，攻擊與速度兼具，再度獲選最佳九人外野手，完成該獎項三連霸。郭天信本季僅差一場便達成全勤出賽，457打數、115支安打、9支全壘打及24次盜壘，打擊率2成52，拿下生涯第三座最佳外野手獎。

最佳指定打擊獎項再度由台鋼雄鷹隊洋將魔鷹拿下，本季出賽116場，累計429打數、126支安打、20支全壘打，並貢獻90分打點，憑藉強大的打擊火力，一舉囊括安打王、全壘打王及打點王三大打擊獎項，成為今年個人獎項的最大贏家，同時完成最佳指定打擊三連霸。