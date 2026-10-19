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日職／忍痛放走「三冠王」！阪神虎揭放行佐藤輝明旅美2大考量：這決定太艱難…

聯合新聞網／ 綜合報導
日職阪神虎今日正式宣布，同意中央聯盟「三冠王」佐藤輝明，透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟。 余承翰
日職阪神虎今日正式宣布，同意中央聯盟「三冠王」佐藤輝明，透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟。 余承翰

日本職棒阪神虎今日正式宣布，同意本季繳出打擊率3成06、39轟、106分打點，奪下中央聯盟「三冠王」的當家27歲強打佐藤輝明，透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟。不過，阪神球團本部長嶌村聰也坦言，放走正值巔峰的第四棒，對球團而言是「非常沉重且艱難的決定」，並親自揭露最終點頭放行的兩大關鍵。

根據日本媒體報導，嶌村聰在記者會正式宣布佐藤輝明獲准旅美。

阪神虎決定支持佐藤輝明長久以來的心願，讓他從下個賽季開始挑戰MLB。也就是說，球團正式同意他在今年休賽季透過入札制度轉隊。」

事實上，佐藤輝明早在2024年休賽季，就已向球團表達挑戰大聯盟的強烈意願，雙方此後持續討論。由於他若依照海外自由球員資格規定，最快要到2029年休賽季才能取得相關權利，因此能否提前旅美，始終掌握在阪神手中。

對於最終決定放行，嶌村聰坦言球團內部經過長時間評估，必須考量的不只是球員個人的夢想，還包括球迷感受、總教練立場，以及未來的戰力安排。

「如果不等到取得自由球員資格，就同意他透過入札制度轉隊，一直支持我們的球迷會怎麼想？總教練怎麼辦？球隊怎麼辦？明年的陣容又該如何安排？我們從各種不同角度反覆思考，我自己的想法也曾經多次動搖。考量他這6年來的表現，尤其是今年，我們認為他已經達到一定的水準，因此做出了綜合性的決定。」

嶌村聰指出，第一個重要關鍵，就是佐藤輝明近年已經繳出足以讓外界認可的成績。

佐藤輝明2025年以40轟、102分打點拿下中央聯盟雙冠王，今年更繳出打擊率3成06、39轟、106分打點的成績，勇奪打擊三冠王，成為阪神自巴斯（Randy Bass）以來，睽違40年再度誕生的三冠王。

此外，佐藤輝明在效力阪神的6個賽季中，幫助球隊3度奪下聯盟冠軍、1度登上日本一，今年更協助阪神完成隊史首次聯盟二連霸，已經成為球隊不可或缺的核心人物。

至於第二個關鍵，則是近年日本職棒球員對於旅美發展的觀念逐漸改變。

「這幾年來，整個日本職棒球員的意識已經發生變化。與過去相比，現在有更多日本球員在大聯盟打出好成績，也有更多人希望挑戰MLB。無論是在國內或海外，轉隊這件事的心理門檻，都比以前低了許多。我想這項決定一定會有贊成與反對的聲音。但我們認為，為了支持佐藤輝明的挑戰，讓他建立職業生涯的新篇章，這是必要的決定。」

對於佐藤輝明未來的旅美前景，嶌村聰則抱持高度期待，並提到今年在大聯盟打出成績的村上宗隆與岡本和真。

「今年村上和岡本都繳出了很好的成績，我深深感受到，這也證明了日本職棒的水準。佐藤並不比他們遜色，希望他能好好加油。」

隨著阪神正式點頭，佐藤輝明也將成為繼井川慶、藤浪晉太郎與青柳晃洋之後，隊史第4位獲准透過入札制度挑戰大聯盟的球員，更是首位透過此制度旅美的阪神野手。

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