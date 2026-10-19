中職／游竣宥先發前一天閱讀30分鐘 那本封面有「王葛格」的書穩思緒

中國信託商業銀行主辦「2026閱讀MVP」借書換票公益活動，今天舉辦記者會，閱讀MVP大使宋晟睿因備戰台灣大賽缺席，由23歲左投游竣宥代打，而他在先發出賽前一天就有固定閱讀習慣，透過那本封面上有「王葛格」的書籍穩定出賽思緒。

游竣宥本季在一軍出賽12場（6場先發），取得2勝1敗、防禦率2.72，其中8月的出賽成為最大亮點，4場先發拿下2勝0敗、防禦率0.83。

游竣宥今天出席記者會分享閱讀習慣，他提到：「自己在先發前一天睡前都有閱讀30分鐘的習慣，讓我可以為明天比賽做好心理準備。」而這本幫助他穩定思緒的書籍，其實是《投手的心靈密碼》。

「封面是王葛格。」游竣宥在家中翻到這本書，看起來歷史悠久，不知道是誰買的，因為覺得好像對自己有幫助，所以就拿來看，「平常看覺得吸收不到，都是在比賽前一天看，每次先發前翻一點。」至於這本書給他的幫助，他指出：「就是在球場上的臨危不亂，遇到問題要怎麼去解決，想法上幫助我滿多。」

兄弟季後挑戰賽名單放榜前，游竣宥已經知道自己落榜，他透露：「投手教練（艾迪頓）有打電話跟我說最終結果，他說這種短期比賽對於我們這種長局數的投手，會比較吃虧一點，類似一些安慰我的話。」隨著台灣大賽沿用相同名單，他的賽季也確定落幕。

游竣宥評價今年球季，認為有達到目標、甚至更好，「目標是可以為一軍貢獻，雖然在先發輪值只有一個月，自己可以在這一個月有好的表現，是我覺得好的地方。」

進入休賽季，他的課題是身體素質再提升，希望自己更強壯，也會針對今年不足加強，明年希望可以待在一軍更長時間，「球季打6、7個月，怎樣在這6、7個月把最好的表現持續越久，對我來說是最重要的目標。」