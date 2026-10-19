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棒球／亞冠賽恐有變數！旅日投手徐翔聖遭強襲球擊中 痛到無法自行退場

聯合新聞網／ 綜合報導
效力日本職養樂多燕子的台灣投手徐翔聖，遭打者擊出的強襲球命中右腳踝，最後在防護員攙扶下提前退場，恐讓亞冠賽增添變數。 取自挺悍賽事行銷IG
效力日本職養樂多燕子的台灣投手徐翔聖，遭打者擊出的強襲球命中右腳踝，最後在防護員攙扶下提前退場，恐讓亞冠賽增添變數。 取自挺悍賽事行銷IG

效力日本職棒養樂多燕子的20歲台灣投手徐翔聖，才剛結束2026年愛知名古屋亞運征戰，沒想到返回日本後卻傳出傷情。徐翔聖18日在鳳凰聯盟對戰千葉羅德海洋時，遭打者擊出的強襲球直接命中右腳踝附近，當場痛苦倒地、一度無法起身，最後在防護員攙扶下提前退場。由於他日前才入選11月亞洲職棒冠軍爭霸賽，中華隊33人集訓名單，突如其來的意外也讓後續參賽情況增添變數。

根據日本媒體《Full-Count》19日報導，徐翔聖18日在鳳凰聯盟對羅德之戰登板，3局兩人出局、一壘有人的情況下，面對羅德打者寺地隆成，遭對方擊出的強勁球直接擊中右腳踝附近，所幸經過短暫處置後，徐翔聖最終不需要使用擔架，但仍無法正常行走，只能在防護員等人攙扶下，一跛一跛地離開球場，提前結束當天登板。至於詳細傷勢及是否需要進一步檢查，目前仍有待養樂多球團公布。

年僅20歲的徐翔聖，近年持續獲得中華隊徵召，去年曾代表台灣參加世界棒球經典賽資格賽，今年又披上國家隊戰袍，出征愛知名古屋亞運。

在本屆亞運超級循環賽對日本之戰，徐翔聖擔任先發投手，主投4局被敲出6支安打，送出3次三振與2次四死球，失掉2分皆為責失，最終承擔敗投，中華隊以3比7不敵日本，無緣晉級金牌戰。

值得注意的是，徐翔聖日前才入選2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽中華隊33人集訓名單，成為15名投手之一。這次旅日球員共有3人入選，除了徐翔聖，還包括效力歐力士猛牛的陳睦衡，以及東北樂天金鷲的陽柏翔。

徐翔聖詳細傷勢及是否需要進一步檢查，目前仍有待養樂多球團公布。 取自挺悍賽事行銷IG
徐翔聖詳細傷勢及是否需要進一步檢查，目前仍有待養樂多球團公布。 取自挺悍賽事行銷IG

中華隊本屆由高志綱擔任總教練，預計11月1日展開集訓，再從33人名單中選出28人正式參賽。球隊預計11月10日啟程前往日本，12日在東京巨蛋首戰地主日本，13日交手澳洲，14日迎戰韓國，15日則進行季軍戰與冠軍戰。

如今距離亞冠賽開打已不到一個月，徐翔聖卻突然遭遇傷勢，能否順利參與集訓、進入最終28人名單，甚至趕上正式比賽，都仍有待後續評估。養樂多球團目前尚未公布詳細診斷結果，傷勢是否嚴重仍無法確定。

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