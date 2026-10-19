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中職／揪感心！台美混血陳思仲骨裂無緣台灣大賽 味全龍用勝利暖心慶生
台灣大賽「龍象之戰」G2，昨日在台北大巨蛋登場。其中因左手手背骨裂、確定無緣出賽的陳思仲，儘管手部仍有明顯包紮，卻沒有因此離開球隊，反而持續協助隊友進行打擊練習。更溫馨的是，適逢他的生日，龍隊隊友特別準備蛋糕為他慶生，讓陳思仲感動直呼，能夠成為這支球隊的一員，真的非常驕傲。
即使無法拿起球棒上場，陳思仲仍選擇以另一種方式陪伴隊友，而球隊也用一場勝利與溫暖的生日驚喜，回應這份不願缺席的心意，球員們也特別在賽前準備生日蛋糕，眾人齊聚合照，替他送上祝福。照片中，陳思仲戴著球帽，面對隊友送上的蛋糕露出笑容，場面相當溫馨。
陳思仲也在個人社群分享慶生照片，感性寫下，「謝謝我的隊友今天送了我一個那麼棒的生日禮物，拿下勝利。也很謝謝他們這樣幫我慶生，真的很感動。」
「我很驕傲可以跟著你們打球，很驕傲可以在球場幫你們加油，很驕傲能當你們的隊友。也很謝謝每個祝福我的球迷，你們的心意我都收到了，後面的比賽繼續為我們加油，win win win win！」
陳思仲本季共出賽19場，打擊率1成33，雖然並非球隊固定先發，但在代打、代守方面仍扮演重要角色，例行賽也曾以代打建功，原有機會擠進台灣大賽最後32人名單。沒想到就在台灣大賽開打前，發生令人遺憾的意外。
回顧當時，味全龍與合作金庫進行練習賽，陳思仲不慎遭觸身球擊中左手手背。當下他忍痛上壘，但退場後經防護員檢查，發現傷勢恐怕不單純，隨即安排前往醫院進一步檢查，最終確認出現骨裂，也讓他確定無緣這次台灣大賽。
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