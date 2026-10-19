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新竹棒球場改善完工！謝金燕、孝淵重磅登台 國際交流賽免費索票

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市棒球場改善工程於今年9月完工，市府將在11月1日至3日舉辦「2026新竹市立棒球場50周年交流賽COMEBACK竹風再起」。圖／新竹市府提供
新竹市棒球場改善工程於今年9月完工，市府將在11月1日至3日舉辦「2026新竹市立棒球場50周年交流賽COMEBACK竹風再起」。圖／新竹市府提供

新竹市棒球場改善工程於今年9月完工，市府將在11月1日至3日舉辦「2026新竹市立棒球場50周年交流賽COMEBACK竹風再起」，將邀請新竹城市棒球隊、日本獨立聯盟栃木金色勇士、韓國職棒二軍尚武鳳凰及國立體育大學棒球隊齊聚新竹，展開跨國棒球交流，另外，市府也公布將邀請藝人謝金燕、少女時代成員孝淵擔任表演嘉賓，邀全國民眾來共襄盛舉。

市府今舉行賽事啟動記者會，由市長高虹安出席，並邀來統一7-ELEVEN獅球員陳聖平、林泓弦及林培緯3名球星共同揭開活動序幕。3名球星皆與新竹有深厚淵源，林泓弦出生於新竹市、林培緯出生於新竹縣，陳聖平則曾就讀新竹市成德高中。

高虹安說，新竹市立棒球場歷經整修與改善，市府始終秉持「安全第一、專業優先」原則，針對結構安全、排水系統、人工草皮及相關設施設備持續辦理改善、檢測與驗收，並透過實際測試賽及球員使用回饋，檢視場地運作情形。市府重視市民與球迷的期待，希望在完善場地設施及相關準備後，讓球員安心比賽、球迷放心進場，為新竹棒球發展奠定更穩固的基礎。

市長高虹安今天在記者會公布，11月1日至3日舉辦「2026新竹市立棒球場50周年交流賽COMEBACK竹風再起」將邀請藝人謝金燕、少女時代成員孝淵擔任表演嘉賓，邀全國民眾來共襄盛舉。記者王駿杰／攝影
市長高虹安今天在記者會公布，11月1日至3日舉辦「2026新竹市立棒球場50周年交流賽COMEBACK竹風再起」將邀請藝人謝金燕、少女時代成員孝淵擔任表演嘉賓，邀全國民眾來共襄盛舉。記者王駿杰／攝影

高虹安指出，今年適逢新竹市立棒球場啟用50周年，市府以「COMEBACK竹風再起」為主題舉辦交流賽，不僅是慶祝球場50周年的重要活動，更象徵球場改善完成後重新出發。此次邀請日本、韓國及國內不同層級的優秀球隊同場競技，並規畫開場表演及閉幕演出，讓球迷除了欣賞精彩賽事，也能感受多元熱鬧的活動氛圍。盼藉由這場交流賽帶動城市運動風氣，鼓勵更多年輕世代親近棒球，讓新竹市立棒球場再次成為球員展現實力、球迷共享熱情的重要舞臺。

高虹安指出，今年8月31日正式成軍的新竹城市棒球隊，由前兄弟象總教練陳瑞振領軍，教練團包括具有旅外經驗的倪福德、林羿豪，以及吳宗峻、蔡青峰、蔡政宏等教練，全隊共有29名球員，陣容兼具經驗與潛力。球隊近期積極安排練習賽，持續培養默契、尋找最佳陣容，並為接下來參與爆米花棒球聯盟做好準備。

市府今舉行賽事啟動記者會，由市長高虹安出席，並邀來統一7-ELEVEN獅球員陳聖平（右二）、林泓弦（右一）及林培緯（左二）3名球星共同揭開活動序幕。記者王駿杰／攝影
市府今舉行賽事啟動記者會，由市長高虹安出席，並邀來統一7-ELEVEN獅球員陳聖平（右二）、林泓弦（右一）及林培緯（左二）3名球星共同揭開活動序幕。記者王駿杰／攝影

新竹城市棒球隊總教練陳瑞振表示，目前球隊仍處於磨合階段，將把握交流賽機會累積實戰經驗，面對各國球隊也會全力以赴。談到改善完成的新竹市立棒球場，陳瑞振也給予高度肯定，強調球隊也期待在這座具有歷史意義的球場上展現訓練成果，為新竹球迷帶來精彩表現。

高虹安指出，本次受邀參賽的國外球隊各具特色，日本栃木金色勇士隸屬日本棒球挑戰聯盟，成軍10年，曾於2019年奪下聯盟總冠軍，前大聯盟球星川崎宗則及日職球星西岡剛都曾效力該隊；韓國尚武鳳凰由服替代役的球員組成，今年拿下韓職二軍聯賽總冠軍，實力備受關注。國內參賽隊伍國立體育大學棒球隊，去年於大專棒球聯賽獲得亞軍，今年春季聯賽排名第5。透過不同國家、不同層級球隊的交流，將為新竹球迷帶來多元且精彩的棒球對戰。

新竹市棒球場改善工程於今年9月完工，市府將在11月1日至3日舉辦「2026新竹市立棒球場50周年交流賽COMEBACK竹風再起」。記者王駿杰／攝影
新竹市棒球場改善工程於今年9月完工，市府將在11月1日至3日舉辦「2026新竹市立棒球場50周年交流賽COMEBACK竹風再起」。記者王駿杰／攝影

高虹安說明，回顧新竹市立棒球場歷史，球場自1976年啟用以來，便是台灣職棒發展的重要場地之一。1990年中華職棒元年，新竹球場即已舉辦正式賽事，歷年留下多項經典紀錄，包括統一獅曹竣揚於1999年5月13日在此投出無安打比賽，兄弟象彭政閔生涯第100支全壘打、興農牛張泰山生涯第200支全壘打也都在此達成。2013年4月23日，曾締造大聯盟生涯500轟紀錄的重砲曼尼（Manny Ramirez）也曾在新竹球場開轟，為球場增添國際級球星的精彩篇章。隨著改善工程完成，市府將持續做好場地維護、設施管理、活動安全及周邊交通疏導，並透過實際賽事與使用者回饋持續優化營運品質，朝向未來重新納入中華職棒賽事場地的目標穩健邁進。

市府指出，「2026新竹市立棒球場50周年交流賽COMEBACK竹風再起」開放球迷免費進場觀賽，並採兩階段索票方式，24日優先開放持有「新竹通」的球迷領票，26日起開放全台球迷索票。

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