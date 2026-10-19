棒球／費爾柴德11月來台棒球營傳承經驗 許願想感受臭豆腐魅力

台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）將於11月返台，將安排棒球訓練營並與「台灣隊長」陳傑憲相見歡；費爾柴德表示，希望到母親的家鄉台中逛逛，也想去逛夜市，「感受一下臭豆腐的魅力。」

費爾柴德的母親來自台灣，今年3月在世界棒球經典賽（WBC）披上台灣隊戰袍，在經典賽場上的好表現，令全台球迷沸騰。一直以來，他都很想親自到台灣向球迷致意，願望總算成真，11月將與家人包含父母、妻子Hanna等一起回到台灣，親身感受台灣球迷的熱情。

費爾柴德預計在台停留時間超過一週，11月2日將出席公益棒球營，與偏鄉棒球隊小將一起練球、傳承經驗；7日、8日參與訓練營，另也會有一日店長等公開活動，與支持他的球迷朋友們見面。

經紀公司新聞稿中表示，費爾柴德覺得台灣最迷人之處就是「台灣人」，球迷在經典賽期間給予他熱烈支持與關愛，成為他持續精進自己的重要力量。他說：「台灣球迷給我的愛與支持真的太棒了，這次希望盡可能與大家交流，想要親自感謝球迷朋友們對我的付出。」

難得回到台灣，忙工作之餘，費爾柴德透露很想回母親的家鄉台中逛逛，「因為我媽媽在台中長大，很想去走走，加上這次與家人一起回台灣，我覺得會是一次更有意義的旅行。不過如果時間不允許，可能會想去一些有名的夜市看看，感受一下臭豆腐的魅力是什麼。」

目前尚未公開下一步計畫的費爾柴德，期望未來能將發展重心逐步拉回亞洲，並安排每年至少返台一次，加深與台灣的連結，期待有更多機會走進基層，陪伴並支持棒球運動的發展。這份想法，源自一路以來給予他莫大鼓勵與支持的台灣球迷。

11月除排定的行程外，費爾柴德也希望能盡自己的一份心力，透過捐助與實際參與，為弱勢兒童及社區棒球資源挹注更多能量。此外，身為領養犬飼主的他，長期關注流浪動物議題，盼此行能透過相關團體貢獻心力。

費爾柴德特地向台灣球迷致謝喊話：「謝謝台灣的大家總是用滿滿的愛與能量迎接我，你們的支持對我來說無比珍貴，無論何時我都會帶著這份力量上場。」他更以中文致謝：「謝謝台灣，加油！」