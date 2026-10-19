快訊

路邊撿到快死的金魚！阿金叼去水池放生 急伸手撥水施救

國道開車伸懶腰失血1.8萬！還扣車牌半年 特斯拉車主自嘲「蠢死」

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／張乙安、許宸緯加盟歐力士 陳睦衡提醒需接受融入日本文化

中央社／ 台北19日電
日本職棒歐力士猛牛隊簽下台灣好手張乙安（右）、許宸緯（左），18日在日本舉行加盟記者會，兩人與歐力士陣中學長陳睦衡（中）合照。歐力士猛牛球團提供
日本職棒歐力士猛牛隊簽下台灣好手張乙安（右）、許宸緯（左），18日在日本舉行加盟記者會，兩人與歐力士陣中學長陳睦衡（中）合照。歐力士猛牛球團提供

日職歐力士猛牛隊今年再簽下張乙安、許宸緯，陣中同為台灣出身的「前輩」陳睦衡期許3人都能成一軍戰力，也分享經驗，提醒剛到日職的學弟們，抱持開放的心接受日本文化的重要性。

20歲投手陳睦衡2024年底以育成球員合約加盟歐力士隊、今年7月轉正式球員，歐力士隊今年再簽下2名18歲台灣好手，分別為投打二刀流張乙安、投手許宸緯，昨天替兩人在日本舉行加盟記者會。

陳睦衡接受日媒訪問時提到，很歡迎兩人加入，也很開心、感覺夥伴增加了，兩人有提出什麼疑問他也都樂於分享。

陳睦衡與張乙安是穀保家商棒球隊學長、學弟，陳睦衡分享，從張乙安高一時展現很好的打擊和守備能力，也很快的獲得先發出賽的機會，當時就感受到張乙安具備的潛力。

張乙安（右）、許宸緯（左）。歐力士猛牛球團提供
張乙安（右）、許宸緯（左）。歐力士猛牛球團提供

陳睦衡以前輩身分帶著兩名學弟、也有帶學弟們去吃飯。陳睦衡分享經驗，談到接受日本文化的重要性，他在確定旅日後，也請家教努力學習日文，他認為可以用自己的話語將心情表達出來，心理狀態也會跟著變好，有教張乙安、許宸緯幾句正式的問候語，提醒學弟們要抱持開放的心態接受、融入日本的文化和生活。

談起自己的表現，陳睦衡表示，希望持續加強身體素質，投出穩定表現，兩名學弟的加入也刺激他要持續成長，期許3人彼此督促提升，都能成為球隊一軍戰力。

陳睦衡 張乙安 歐力士

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日職／張乙安、許宸緯加盟歐力士 稱被球團誠意打動、盼早日上一軍

日職／張乙安追隨陳睦衡腳步加盟歐力士 先穩定野手不排斥二刀流

NBA／河村勇輝遭快艇釋出仍獲教頭力挺！泰隆魯兩度強調還沒結束

中職／龍隊怪投林柏佑有強心臟 有望與少棒時偶像陳俊秀對決

相關新聞

棒球／費爾柴德11月來台棒球營傳承經驗 許願想感受臭豆腐魅力

台美混血好手「費仔」費爾柴德將於11月返台，將安排棒球訓練營並與「台灣隊長」陳傑憲相見歡；費爾柴德表示，希望到母親的家鄉台中...

日職／張乙安、許宸緯加盟歐力士 陳睦衡提醒需接受融入日本文化

日職歐力士猛牛隊今年再簽下張乙安、許宸緯，陣中同為台灣出身的「前輩」陳睦衡期許3人都能成一軍戰力，也分享經驗，提醒剛到日...

新竹棒球場改善完工！謝金燕、孝淵重磅登台 國際交流賽免費索票

新竹市棒球場改善工程於今年9月完工，市府將在11月1日至3日舉辦「2026新竹市立棒球場50周年交流賽COMEBACK竹風再起」，將邀請新竹城市棒球隊、日本獨立聯盟栃木金色勇士、韓國職棒二軍尚武鳳凰及國立體育大學棒球隊齊聚新竹，展開跨國棒球交流，另外，市府也公布將邀請藝人謝金燕、少女時代成員孝淵擔任表演嘉賓，邀全國民眾來共襄盛舉。

中職／紅線R17到R14信手拈來 鋼龍參與兩次爭冠：最棒休息室凝聚力量

味全龍隊在台灣大賽以2連勝啟航，接下來台北大巨蛋內野將從紅變黃，龍隊轉換客場出賽，鋼龍被預期將扛起第3戰先發。他在龍隊2023年冠軍就是班底，在台灣已經待了6年，搭捷運紅線像是行灶腳，生動描述從R17（芝山站）上車，到R14（圓山站）進入地下段，大讚台北捷運是全世界最容易上手。

棒球／運科輔助再升級添大聯盟味 豪華教練團攜旅美雙星扎根基層棒球

由錫卿文教基金會、秀傳醫療體系與阿斯貝克運動科技共同主辦的「阿斯貝克青棒訓練營」，16日在彰化八卦山棒球場熱血登場。活動以「公益傳承，夢想永續」為核心，號召彰化高中、彰化藝高、政大、高雄三民高中及桃園大溪高中等80位棒球小將齊聚一堂。開訓典禮貴賓雲集，錫卿文教基金會高專朱玉珊、彰化高中校長程彥森、彰化藝術高中校長林吟馨、彰化市長專員李吉發，以及國體大棒球隊教練林衛宣、大聯盟球探教練馬熙傑、洛杉磯道奇隊體系旅美好手柯敬賢與舊金山巨人隊體系李晨薰等人皆親自出席力挺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。