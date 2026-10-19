日職／張乙安、許宸緯加盟歐力士 陳睦衡提醒需接受融入日本文化

日職歐力士猛牛隊今年再簽下張乙安、許宸緯，陣中同為台灣出身的「前輩」陳睦衡期許3人都能成一軍戰力，也分享經驗，提醒剛到日職的學弟們，抱持開放的心接受日本文化的重要性。

20歲投手陳睦衡2024年底以育成球員合約加盟歐力士隊、今年7月轉正式球員，歐力士隊今年再簽下2名18歲台灣好手，分別為投打二刀流張乙安、投手許宸緯，昨天替兩人在日本舉行加盟記者會。

陳睦衡接受日媒訪問時提到，很歡迎兩人加入，也很開心、感覺夥伴增加了，兩人有提出什麼疑問他也都樂於分享。

陳睦衡與張乙安是穀保家商棒球隊學長、學弟，陳睦衡分享，從張乙安高一時展現很好的打擊和守備能力，也很快的獲得先發出賽的機會，當時就感受到張乙安具備的潛力。

張乙安（右）、許宸緯（左）。歐力士猛牛球團提供

陳睦衡以前輩身分帶著兩名學弟、也有帶學弟們去吃飯。陳睦衡分享經驗，談到接受日本文化的重要性，他在確定旅日後，也請家教努力學習日文，他認為可以用自己的話語將心情表達出來，心理狀態也會跟著變好，有教張乙安、許宸緯幾句正式的問候語，提醒學弟們要抱持開放的心態接受、融入日本的文化和生活。

談起自己的表現，陳睦衡表示，希望持續加強身體素質，投出穩定表現，兩名學弟的加入也刺激他要持續成長，期許3人彼此督促提升，都能成為球隊一軍戰力。