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中職／紅線R17到R14信手拈來 鋼龍參與兩次爭冠：最棒休息室凝聚力量

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊投手鋼龍。聯合報系資料照
味全龍隊投手鋼龍。聯合報系資料照

味全龍隊在台灣大賽以2連勝啟航，接下來台北大巨蛋內野將從紅變黃，龍隊轉換客場出賽，鋼龍被預期將扛起第3戰先發。他在龍隊2023年冠軍就是班底，在台灣已經待了6年，搭捷運紅線像是行灶腳，生動描述從R17（芝山站）上車，到R14（圓山站）進入地下段，大讚台北捷運是全世界最容易上手。

鋼龍從龍隊2021年回歸一軍首年就效力至今，參與龍隊兩次爭冠，2023年與布里悍、伍鐸共組洋投陣容，幫助年輕的龍隊一舉登頂；再到今年爭冠，談到兩次差異，鋼龍指出，「2023年的時候，選手都還比較年輕，現在陣容大多是同一批人，但我認為我們只會變得更好，我們已經一起打球很多年，球員之間的情誼也越來越深厚，彼此更了解對方的打球方式。」

鋼龍說，年輕的球隊會在過程中學會如何享受比賽，更懂得如何展現出正確的能量和氣氛，「從我來到這裡後，幾乎不曾有過氣氛不好的休息室，這真的很棒。」他說龍隊有種特別的力量，真心希望彼此有好表現、互相打氣，支持著隊上的每一個人，「這是我待過最棒的休息室之一，這也是我們今天可以走到這一步很重要的原因。」

31歲到36歲的歲月在台灣度過，鋼龍已對台北相當熟悉，他大讚捷運系統的便利，自己已經搭了超過百次北捷，「我在世界各地包括紐約、芝加哥、舊金山、東京都搭過地鐵，對於外國人都要花時間適應，但台北捷運是最容易上手的，我搭過綠線、棕線，紅線是我最熟悉的路線。」

紅線是北捷唯一擁有高架、平面、地下段的捷運路線，鋼龍描述起來很有畫面，「你能從R17搭到R14進入地下，紅線路線上上下下，沿途能看到像是山丘等城市不同面貌，連我兒子都很喜歡搭捷運。」

鋼龍 中職 布里悍

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