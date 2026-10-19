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棒球／運科輔助再升級添大聯盟味 豪華教練團攜旅美雙星扎根基層棒球

聯合報／ 即時報導
李晨薰（左起）、柯敬賢。圖／錫卿文教基金會提供
李晨薰（左起）、柯敬賢。圖／錫卿文教基金會提供

由錫卿文教基金會、秀傳醫療體系與阿斯貝克運動科技共同主辦的「阿斯貝克青棒訓練營」，16日在彰化八卦山棒球場熱血登場。活動以「公益傳承，夢想永續」為核心，號召彰化高中、彰化藝高、政大、高雄三民高中及桃園大溪高中等80位棒球小將齊聚一堂。開訓典禮貴賓雲集，錫卿文教基金會高專朱玉珊、彰化高中校長程彥森、彰化藝術高中校長林吟馨、彰化市長專員李吉發，以及國體大棒球隊教練林衛宣、大聯盟球探教練馬熙傑、洛杉磯道奇隊體系旅美好手柯敬賢與舊金山巨人隊體系李晨薰等人皆親自出席力挺。

今年訓練活動迎來重要升級，不僅延續運動科學器材輔助，更將重點放在「學科課程」的融入與數據意義的深度解析。教練指出，由於訓練時間有限，難以讓選手在一兩天內產生技術上的實質巨變，因此今年決定增加學科與觀念內容，讓選手能將知識帶回母隊持續突破。錫卿文教基金會執行長黃柏文也強調，今年特別注入更多運動醫學與科學化訓練資源，盼為台灣基層棒球扎下最深的根。

在硬體設備上，今年使用的運科器材與往年變動不大，但馬熙傑強調，關鍵不在最新儀器，而是讓選手真正理解數據背後的涵義。例如，球的轉速不該只是冰冷的數字，選手必須了解其代表的位移量為何。這能幫助他們未來進入職棒體系時，迅速進入狀況並善用數據，而非從頭摸索適應。

學員圍圈歡迎貴賓蒞臨。圖／錫卿文教基金會提供
學員圍圈歡迎貴賓蒞臨。圖／錫卿文教基金會提供

為全方位幫小將「升級裝備」，現場不僅有秀傳運動醫學中心提供頂級運科檢測與防護支援，更由前世界12強中華隊肌力體能教練林衛宣領軍國體大助教群，搭配大聯盟球探馬熙傑，涵蓋肌力、守備、防護到運科理論等多元面向。教練也分享，許多旅美選手休賽季會透過科學化儀器，清楚認識自己與頂尖選手的差距，精確掌握優缺點，進而在比賽中放大優勢、隱藏劣勢。今年營隊更直接邀請柯敬賢與李晨薰親自下場指導，讓球場充滿大聯盟的氛圍。

剛在美職1A狂轟21支全壘打、選出聯盟最多89次保送的柯敬賢首度化身教練，親切鼓勵學弟：「不要害怕旅外或擔心適應問題，既然有夢，就要大膽去拚，把出國的機會搶下來。」而經歷兩次手術、今年卻飆出158km生涯最快球速的李晨薰，則大方分享復健期的孤獨，勉勵學弟低潮時千萬別放棄。他更點出提升球速的祕訣正是「善用運動科學」，透過慢動作影像微調出手角度與細節，才能讓球威再進化。

棒球 教練 大聯盟

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