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圖輯／龍象大戰總冠軍賽G2 味全龍3比1擊敗兄弟象 拿下第二勝
中華職棒總冠軍賽今晚上演龍象大戰第二戰，拿下首勝的味全龍隊挑戰2連勝，中信兄弟隊則力拚扳平戰線，今天兩隊都推出洋投對決，味全龍隊曾聖安5局下敲出三分砲，龍隊終場以3：1擊敗中信兄弟隊，在系列賽握有2勝0敗優勢。
兄弟此役先握優勢，第五局高宇杰、宋晟睿安打串連，加上右外野手曾聖安的失誤，讓兄弟靠張仁瑋的滾地球先馳得點拿到一分，系列賽打到第14局終於拿到分數。
中信兄弟先發菲力士遭李凱威擊出的強襲球擊中倒地，投手教練王建民上丘確認狀況後換投，菲力士在隊友陳統恩攙扶下走下場，此役留下4.2局失3分，龍隊先發投手梅賽鍶以85球完成6局投球退場，被敲5安打、失1分，將3：1領先交到牛棚手中，林子昱、陳冠偉、林凱威各把關1局守成。
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