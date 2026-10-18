圖輯／龍象大戰總冠軍賽G2 味全龍3比1擊敗兄弟象 拿下第二勝

中華職棒總冠軍賽今晚上演龍象大戰第二戰，拿下首勝的味全龍隊挑戰2連勝，中信兄弟隊則力拚扳平戰線，今天兩隊都推出洋投對決，味全龍隊曾聖安5局下敲出三分砲，龍隊終場以3：1擊敗中信兄弟隊，在系列賽握有2勝0敗優勢。

兄弟此役先握優勢，第五局高宇杰、宋晟睿安打串連，加上右外野手曾聖安的失誤，讓兄弟靠張仁瑋的滾地球先馳得點拿到一分，系列賽打到第14局終於拿到分數。

中信兄弟先發菲力士遭李凱威擊出的強襲球擊中倒地，投手教練王建民上丘確認狀況後換投，菲力士在隊友陳統恩攙扶下走下場，此役留下4.2局失3分，龍隊先發投手梅賽鍶以85球完成6局投球退場，被敲5安打、失1分，將3：1領先交到牛棚手中，林子昱、陳冠偉、林凱威各把關1局守成。

7局下味全龍曾聖安（圖）擊出內野滾地球遭刺殺出局，他跑壘後因抽筋躺在地上。記者許正宏／攝影

5局下兄弟陳俊秀（左）的接球失誤讓味全首位打者陳子豪上壘。記者許正宏／攝影

味全龍曾聖安（圖）敲出三分砲逆轉比分，獲單場MVP。記者許正宏／攝影

中信兄弟先發菲力士（中）隨後因李凱威擊出的強襲球倒地，投手教練王建民上丘確認狀況後換投，菲力士在隊友陳統恩攙扶下走下場，此役留下4.2局失3分（責失2分）。記者許正宏／攝影

龍隊終場以3：1擊敗中信兄弟隊，在系列賽握有2勝0敗優勢。記者許正宏／攝影

5局下味全龍曾聖安（左）一棒敲出三分砲，逆轉比分。記者許正宏／攝影

中華職棒總冠軍賽今晚上演龍象大戰第二戰，今天兩隊都推出洋投對決，味全龍隊先發洋投梅賽鍶（圖）登板。記者許正宏／攝影

第五局高宇杰（圖）、宋晟睿安打串連，加上右外野手曾聖安的失誤，讓兄弟靠張仁瑋的滾地球就能護送分數進袋，系列賽打到第14局終於拿到分數。記者許正宏／攝影

龍隊先發投手梅賽鍶（右）以85球完成6局投球退場，被敲5安打、失1分，將3：1領先交到牛棚手中。記者許正宏／攝影

7局下味全龍曾聖安（中）擊出內野滾地球遭刺殺出局，他跑壘後因抽筋躺在地上，由隊友背回休息室。記者許正宏／攝影

龍隊終場以3：1擊敗中信兄弟隊，在系列賽握有2勝0敗優勢。記者許正宏／攝影

5局下味全龍曾聖安（圖）一棒敲出三分砲，逆轉比分。記者許正宏／攝影

中信兄弟先發菲力士（中）隨後因李凱威擊出的強襲球倒地，投手教練王建民上丘確認狀況後換投，菲力士在隊友陳統恩（右）攙扶下走下場，此役留下4.2局失3分（責失2分）。記者許正宏／攝影

第五局高宇杰、宋晟睿（圖）安打串連，加上右外野手曾聖安的失誤，讓兄弟靠張仁瑋的滾地球就能護送分數進袋，系列賽打到第14局終於拿到分數。記者許正宏／攝影

龍隊終場以3：1擊敗中信兄弟隊，在系列賽握有2勝0敗優勢。記者許正宏／攝影