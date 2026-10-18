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中職／從沒想過總冠軍賽開轟當英雄 曾聖安緊張到手腳都抽筋

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍曾聖安（圖）敲出三分砲逆轉比分，獲單場MVP。記者許正宏／攝影
味全龍曾聖安（圖）敲出三分砲逆轉比分，獲單場MVP。記者許正宏／攝影

味全龍隊20歲外野手曾聖安生涯首次在總冠軍賽亮相，今天在第2戰先發上陣，緊張到全身抽筋，但寫下戲劇性的劇本，失誤後下個打席敲出超前3分砲，轟破隊史最年輕紀錄，也打下他生涯最印象深刻的一轟。

曾聖安今天賽前透露，昨天自己在場邊準備時就開始緊張，今天得知要先發更是緊張到打擊練習都在發抖，開賽後不久，他就有感自己的手在彎曲時有些緊繃，守備時右手有些抽筋，拚到7局下第三打席結束傷退時，已是左右腳和手都抽筋。

而他在5局上守備時，處理右外野安打球發生失誤，讓兄弟攻佔二、三壘，之後也被對手先攻下1分。曾聖安坦言，自己因為失誤心情很不好，之後包括教練林智勝、隊友郭天信都不斷鼓勵他。

「天信有跟我講，要忘掉它、不要再去想它，但其實天信跟我講的時候，我還是會有點不開心，因為失誤了不可能馬上就轉換回來。換局的時候，智勝就跟我講，失誤就失誤了，但還是要把比賽打好，所以不管怎樣，就是要冷靜，然後去面對它。」

5局下面對一、二壘有人的打擊機會，曾聖安耐心與菲力士對決，「那個打席就是讓自己更冷靜，他們就是先搶到好球，但我也覺得，他們搶到好球不會讓我有好打的球，所以那個打席就讓自己更冷靜。」

最後在球數1好3壞的局面下開轟，曾聖安說：「我覺得他們不會想保送，所以我就積極攻擊。」打到球就知道有機會是全壘打，他在繞壘時也十分振奮，「當下真的就是把所有緊張的感覺都拋開，也可以讓整個球隊氣勢更好。」

曾聖安這一轟，以20歲的年紀寫下龍隊隊史最年輕總冠軍賽開轟紀錄，他坦言，從沒想過自己會打出全壘打，「我只想要把分數追平⋯⋯。」也不曾想過有機會在總冠軍賽當英雄，「我覺得我自己守備能夠幫助到球隊就好。」

5局下味全龍曾聖安（圖）一棒敲出三分砲，逆轉比分。記者許正宏／攝影
5局下味全龍曾聖安（圖）一棒敲出三分砲，逆轉比分。記者許正宏／攝影

5局下味全龍曾聖安（左）一棒敲出三分砲，逆轉比分。記者許正宏／攝影
5局下味全龍曾聖安（左）一棒敲出三分砲，逆轉比分。記者許正宏／攝影

7局下味全龍曾聖安（中）擊出內野滾地球遭刺殺出局，他跑壘後因抽筋躺在地上，由隊友背回休息室。記者許正宏／攝影
7局下味全龍曾聖安（中）擊出內野滾地球遭刺殺出局，他跑壘後因抽筋躺在地上，由隊友背回休息室。記者許正宏／攝影

曾聖安 中職 緊張

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