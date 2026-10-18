中職／賽後解析「頂級投手論」 平野惠一眼中有兩種類型

中信兄弟隊今天以1：3不敵味全龍隊，前兩戰在洋投對決中都敗下陣來，兄弟教頭平野惠一賽後接受15分鐘聯訪，也分析了自己心中的「頂級投手論」。

兄弟打線兩戰只攻下1分，談到熄火問題，平野先盼外解理解，「希望大家可以理解，對方不是隨便就會失分的投手。」誇讚對方前兩戰投手確實強大，讓兄弟打線無法預測球種。

平野多次提及「頂級投手」，在訪問尾聲進一步分享自己見解，「我看過非常多頂級投手，我會將他們分成兩類，當失投球碰到對方失打、取得出局數，第一類會確實去反省，怎麼會投到這個位置，第二類會覺得只要有取得出局數就好，不會再去多想。」

平野說，最好的投手對每一球都很執著，會為了野手著想，也會為了中繼投手著想，他們會極力追求怎樣做會幫球隊帶來做到最大貢獻，「你也可以說這件事是職業意識。」