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中職／兄弟2戰只拿1分、雙箭頭16支0 平野曝面對頂級洋投難處

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
高宇杰(左)跑回全場中信兄弟唯一一分。 中信兄弟提供
高宇杰(左)跑回全場中信兄弟唯一一分。 中信兄弟提供

中信兄弟隊打完台灣大賽前兩戰陷入0勝2敗，合計只拿1分，談到打線熄火，總教練平野惠一吐露面對頂級投手的難處，「希望大家可以理解，對方不是隨便就會失分的投手。」雙箭頭張仁瑋、張士綸前兩戰合計16支0，平野盼他們透過這兩場的學習，更了解自己的任務。

平野惠一指出，龍隊前兩戰的投手蔣銲、梅賽鍶是真的很好，也做到預測打者心態，讓兄弟打線不好預測球種，「其實不只是我們，整個中職都無法打得很好。」

他進一步指出，面對全聯盟最好投手的狀況下，怎樣上壘、壓迫投手出現失投，讓他們出現不穩，才是面對頂尖投手的對策，「原本對這兩場的預測，就是一兩分拉鋸的投手戰，要讓聯盟最好的洋投大量失分是不容易的事，他們整年的數據就擺在那裡。」

「選手想要變強，就是要和最頂級的洋投對戰。」平野表示，可以看得出來張仁瑋、張士綸一定多少會有壓力，但對他們的期望是希望做到上壘，迫使投手在面對後面打者會出現更多失投，希望他們透過這兩場學習，了解自己背負的任務。

兄弟從上半季墊底到下半季稱霸，張仁緯、張士綸稱職扛起前兩棒居功厥偉。進入台灣大賽，首戰由張士綸第一棒、張仁瑋第二棒，次戰互調順序，結局都是一樣，兩人各自8打數沒有安打。

兄弟明天將練球，後天改當主隊迎戰龍隊，力拚首勝，平野表示，可以預期會有滿多球迷進場，「希望我們可以好好利用主場優勢，打出好比賽，回應給球迷看。」

兄弟 中職 張士綸

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