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中職／菲力士從隊友變成敵人 梅賽鍶奪勝後擔心他的強襲球腿傷

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
味全龍隊洋投梅賽鍶先發6局失1分，奪下生涯總冠軍賽首勝。記者許正宏／攝影
味全龍隊洋投梅賽鍶先發6局失1分，奪下生涯總冠軍賽首勝。記者許正宏／攝影

味全龍隊洋投梅賽鍶今天先發6局失1分，優質表現奪下生涯總冠軍賽首勝，幫助龍隊以3：1擊敗中信兄弟隊，他說：「感覺很棒，雖有失分但壓制在1分，隊友打擊很好，後面打得回來，自己和捕手蔣少宏搭配好，順利拿下勝投。」

梅賽鍶用85球完成6局任務，被揮出5支安打，三振3次、保送1次，唯一失分出現在5局上，曾聖安5局下轟出3分全壘打逆轉戰局，梅賽鍶來台兩年首次嘗到總冠軍賽勝投滋味，龍隊也取得2連勝。

梅賽鍶表示，今天比賽很關鍵，台灣大賽氣氛不同，自己仍要維持好表現，有內外野守備和捕手的支持，才能冷靜投完6局。

去年效力統一獅隊的梅賽鍶、菲力士今天在總冠軍賽登板先發，菲力士前4局讓龍隊掛零，5局下被曾聖安開轟，還因強襲球造成腿傷，只投4.2局提前退場，吞下生涯總冠軍賽首敗。

賽後談到去年隊友，梅賽鍶說：「我們是好朋友，在獅隊相處不錯，很高興能在總冠軍賽遇到，也很擔心他受傷退場，不管朋友還是敵人，我們都是球員，希望他的傷勢不要太嚴重。」

梅賽鍶也談到曾聖安致勝3分砲，讓自己從敗投候選人變成勝投，他說：「這支全壘打讓我們逆轉勝　休息區的隊友共享開心感覺。」

蔣少宏表示，這場比賽和梅賽鍶搭配起來和以往相同，他投85球退場是教練的安排，自己也覺得差不多了，相信後面投手都已經準備好。

梅賽鍶 中職 擔心

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