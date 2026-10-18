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中職／賽前給曾聖安信心「搞不好你會全壘打」 葉總讚子弟兵長大了

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
曾聖安總冠軍賽初登場敲超前3分砲。記者許正宏／攝影
曾聖安總冠軍賽初登場敲超前3分砲。記者許正宏／攝影

味全龍隊在總冠軍賽首戰贏球後，今天第二戰考量對戰數據後大膽變陣，讓20歲外野手曾聖安扛先發第9棒，儘管5局守備失誤「繳學費」，卻在下半局敲致勝3分砲成致勝英雄，賽後葉君璋雖稱讚他「長大了」，但也要大家「不要太舒服他」。

中信兄弟今天G2推出菲力士先發，龍隊考量曾聖安對戰他的過往數據，決定讓他取代昨天先發的王順和上場。而曾聖安在5局上先因守備失誤給對手先得分的機會，但5局下從菲力士手中轟出逆轉3分彈，生涯總冠軍賽初登場就當英雄，獲選單場MVP。

葉君璋賽後透露，在曾聖安失誤之後，沒有想過要因此把他換下場，「他的守備在球隊裡算好的，不管是範圍、穩定還是傳球，都是算前面的。其實他還那麼年輕，失誤在所難免，所以就讓他繼續留在場上。」

葉總也說，自己沒有做出「懲罰性調度」的習慣，因此就讓曾聖安繼續上場，「我覺得成長就是這樣開始的。」曾聖安也沒有辜負教練團給的機會，一棒建功當英雄。

葉君璋今天賽前先替曾聖安建立信心，「我賽前跟他說，你不用緊張，搞不好你今天會打全壘打。」

雖沒預想過真的開轟，但5局下曾聖安在一、二壘有人的局面上場打席，面對菲力士耐心選球，葉總說：「看他前兩顆都有選掉，我就覺得，他應該長大了，因為通常那兩顆球他應該會揮，結果他忍住了，後面可以打全壘打，我覺得很不容易。」

曾聖安成為龍隊取得2勝0敗的大功臣，但賽後葉總也不想太誇他，記者會上主持人用「發光發熱」來形容曾聖安的表現，葉總說：「發光而已，還沒發熱，雖然今天他表現不錯，但還有很多需要學習的地方，希望大家不要太舒服他。」

曾聖安第五局從菲力士手中敲出逆轉三分砲。記者許正宏／攝影
曾聖安第五局從菲力士手中敲出逆轉三分砲。記者許正宏／攝影

曾聖安總冠軍賽初登場敲超前3分砲。記者許正宏／攝影
曾聖安總冠軍賽初登場敲超前3分砲。記者許正宏／攝影

曾聖安 中職 子弟兵

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