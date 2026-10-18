中職／「連俊秀這種老將也會發生miss」平野惠一提出反思

中信兄弟隊在總冠軍賽第二戰握有短暫的1：0領先，下半局就見失守，陳俊秀的失誤，最終釀成失分，遭曾聖安的三分砲逆轉戰局，總教練平野惠一坦言，在短期比賽裡，碰到雙方都是頂級投手的比賽，一個miss就會顯得很關鍵，今天這場比賽就驗證了這件事。

兄弟由菲力士先發4.2局失3分（責失2分），第一局就面臨危機，除了2安打、1保送造成上壘，還有菲力士的牽制失誤，而這球一壘手陳俊秀的接球已經引起討論，是否真的無法處理；再到第五局，面對陳子豪擊出的滾地球發生接球失誤，後續蔣少宏安打、曾聖安三分砲，成為兄弟無法弭平的落後差距。

平野表示，短期比賽，像這種雙方都是頂級投手的對決，一個miss就會顯得非常關鍵，今天這場比賽就呈現出這件事，「即便是像俊秀這麼有經驗的老將，還是會發生這種事。」

平野提出反思，盼選手在賽前練習每一球就要有緊張感、理解每一球的重要性，帶著這樣的心態練習，「全世界有很多好的野手，都是這樣去做。」