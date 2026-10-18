中職／怎麼又一樣？兄弟連兩年爭冠前2戰合計1分 龍隊主場先搶2連勝

味全龍隊啟用20歲小將曾聖安扛先發，成為神調度，今天在台灣大賽第二戰敲出逆轉三分砲，上演三倍誠意的道歉野球，龍隊終場以3：1擊敗中信兄弟隊，在系列賽握有2勝0敗優勢。

兄弟是此役先握優勢的一方，第五局高宇杰、宋晟睿安打串連，加上右外野手曾聖安的失誤，讓兄弟靠張仁瑋的滾地球就能護送分數進袋，系列賽打到第14局終於拿到分數。

兄弟短暫嘗到領先滋味，五局下就見戰情翻轉，陳俊秀的接球失誤讓首位打者陳子豪上壘，蔣少宏也敲安打，曾聖安隨後上演道歉野球，一棒敲出三分砲，確定這球過牆後，他興奮握拳跳躍，自己的失誤賠掉1分，霸氣用全壘打償還3分。

菲力士隨後因李凱威擊出的強襲球倒地，投手教練王建民上丘確認狀況後換投，菲力士在隊友陳統恩攙扶下走下場，此役留下4.2局失3分（責失2分）。

龍隊先發投手梅賽鍶以85球完成6局投球退場，被敲5安打、失1分，將3：1領先交到牛棚手中，林子昱、陳冠偉、林凱威各把關1局守成。

不管碰上「酒紅軍」或「鮮紅軍」，兄弟連兩年在總冠軍賽前兩戰都一樣只拿到1分，同樣落入0勝2敗。包含去年兄弟在內，台灣大賽史上過去19支0勝2敗球隊，僅2次上演逆轉封王，分別是1997年味全龍隊（對手時報鷹）、2016年義大犀牛隊（對手中信兄弟），翻盤案例僅占10.5%。

曾聖安第五局從菲力士手中敲出逆轉三分砲。記者許正宏／攝影