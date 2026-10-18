中職／差432人滿場！龍隊兩戰近8萬人相挺 G3換兄弟接棒做主

中華職棒總冠軍賽今天進行第二戰，票房開出3萬9568人，未能連續兩場締造滿場，第三、四戰將由中信兄弟隊接棒擔任主場球隊，象迷從外野進攻內野。

台北大巨蛋從2024年加入中職賽程版圖，從此成為爭霸戰線起點，前兩年共計3場4萬人滿場，分別是2024年第一場及2025年第一場、第二場，今年首戰開出4萬人，第二戰差432人滿場。

龍隊2023年打滿7場奪冠，當時在天母棒球場進行5場主場賽事，全數都是1萬人滿場，合計5萬人進場，如今有了台北大巨蛋，只用2戰輕鬆突破5戰紀錄。

總冠軍賽累計最多觀眾人數紀錄來自去年樂天桃猿、中信兄弟爭霸，5戰合計15萬3395人，包括3場台北大巨蛋、1場桃園棒球場、1場洲際棒球場，今年在台北大巨蛋打好打滿，破紀錄在望。